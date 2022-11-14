Saiba por que em 3 meses 100 veículos roubados foram recuperados no ES

O Cerco Inteligente do governo do Estado
alcançou, nesta sexta-feira (11), o número de 101 veículos com restrição recuperados em todo o Espírito Santo, depois de pouco mais de três meses do início da fase operacional, iniciada em agosto. As duas últimas ocorrências foram registradas no último dia 10, sendo uma moto em Fundão e um Fiat Fiorino, em Santa Teresa, que apresentavam alerta de furto ou roubo.
Somente no período entre 1º e 10 de novembro, 10 veículos foram recuperados com o auxílio do Cerco Inteligente, uma média de quase duas recuperações por dia com o uso das câmeras. Além da utilização para localizar esses automóveis que foram levados por bandidos, a tecnologia
ainda tem sido fundamental nos trabalhos investigativos.
No caso do sequestro relâmpago de um empresário que foi levado por criminosos após ser rendido no estacionamento do Iate Clube, na Praia do Canto, um conjunto de imagens envolvendo o Cerco Inteligente do Estado, o Cerco Eletrônico de Vitória e o sistema Alerta Brasil, da PRF
, que tem câmeras inteligentes nas rodovias federais, ajudou muito os policiais a localizarem o cativeiro. A vítima foi resgatada ilesa e dois bandidos foram presos.
Atualmente, o sistema já conta com 523 câmeras ativas em 130 pontos de monitoramento. Até o final do ano, o governo do Estado prevê que mais cerca de 700 câmeras estejam instaladas nas principais vias de todo o Espírito Santo, totalizando 290 pontos de monitoramento.