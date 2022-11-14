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Leonel Ximenes

Saiba por que em 3 meses 100 veículos roubados foram recuperados no ES

Somente nos dez primeiros dias de novembro, 10 foram resgatados pela polícia com a ajuda da tecnologia

Públicado em 

14 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Secretário estadual da Segurança Pública, Márcio Celante, mostra monitoramento de veículos pelo Cerco Inteligente
Secretário estadual da Segurança Pública, Márcio Celante, mostra monitoramento de veículos pelo Cerco Inteligente Crédito: Sesp/Divulgação
O Cerco Inteligente do governo do Estado alcançou, nesta sexta-feira (11), o número de 101 veículos com restrição recuperados em todo o Espírito Santo, depois de pouco mais de três meses do início da fase operacional, iniciada em agosto. As duas últimas ocorrências foram registradas no último dia 10, sendo uma moto em Fundão e um Fiat Fiorino, em Santa Teresa, que apresentavam alerta de furto ou roubo.
Somente no período entre 1º e 10 de novembro, 10 veículos foram recuperados com o auxílio do Cerco Inteligente, uma média de quase duas recuperações por dia com o uso das câmeras. Além da utilização para localizar esses automóveis que foram levados por bandidos, a tecnologia ainda tem sido fundamental nos trabalhos investigativos.

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No caso do sequestro relâmpago de um empresário que foi levado por criminosos após ser rendido no estacionamento do Iate Clube, na Praia do Canto, um conjunto de imagens envolvendo o Cerco Inteligente do Estado, o Cerco Eletrônico de Vitória e o sistema Alerta Brasil, da PRF, que tem câmeras inteligentes nas rodovias federais, ajudou muito os policiais a localizarem o cativeiro. A vítima foi resgatada ilesa e dois bandidos foram presos.
Atualmente, o sistema já conta com 523 câmeras ativas em 130 pontos de monitoramento. Até o final do ano, o governo do Estado prevê que mais cerca de 700 câmeras estejam instaladas nas principais vias de todo o Espírito Santo, totalizando 290 pontos de monitoramento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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