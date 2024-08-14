Saiba o que a neta do guerrilheiro mais famoso do país vem fazer no ES

Maria Marighella é ativista cultural e presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) Crédito: Divulgação

Presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella desembarca no Espírito Santo nesta sexta-feira (16) para prestigiar a 6ª edição do Festival Movimento Cidade, que será realizado até domingo (18), no Parque da Prainha , em Vila Velha.

Neta do guerrilheiro Carlos Marighella, considerado um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil, ela é ativista da cultura: atuou como coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Funarte. Foi também assessora especial da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e contribuiu para a construção e aprovação da Lei Aldir Blanc.

Considerado o maior festival de culturas integradas do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade terá mais de 25 horas de programação gratuita, entre sexta e domingo. A expectativa dos organizadores é a de receber 30 mil pessoas nos três dias do evento.

Na programação há dezenas de atrações musicais, como Criolo, Marina Sena e Silva, três mostras de cinema, oficinas, batalhas, intervenções artísticas e muito mais. Para entrar no festival é necessário levar 1 kg de alimento não perecível. A entrada é sujeita a lotação, por isso a organização indica que todos cheguem cedo.

Em sua 6ª edição, o festival traz o tema “O Incrível Mundo Além do Sudeste”. A proposta é celebrar a diversidade e as diferentes linguagens de manifestações artísticas nos Estados, desbravando o que existe além do “planeta Sudeste”, mostrando toda a pluralidade cultural do país.

GUERRILHEIRO INSPIROU LIVROS E FILME

Nascido no dia 5 de dezembro de 1911 em Salvador (BA), Carlos Marighella foi fundador e dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN) e se transformou na principal liderança da luta armada contra a ditadura militar.

Carlos Marighella é considerado um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil Crédito: Divulgação

Proclamado pelos militares como seu inimigo número um, o guerrilheiro foi morto em uma emboscada policial em São Paulo , na noite de 4 de novembro de 1969.