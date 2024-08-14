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Leonel Ximenes

Saiba o que a neta do guerrilheiro mais famoso do país vem fazer no ES

Ela participará de evento que deve atrair cerca de 30 mil pessoas nos seus três dias de realização

Públicado em 

14 ago 2024 às 16:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maria Marighella é ativista cultural e presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte)
Maria Marighella é ativista cultural e presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) Crédito: Divulgação
Presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella desembarca no Espírito Santo nesta sexta-feira (16) para prestigiar a 6ª edição do Festival Movimento Cidade, que será realizado até domingo (18), no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Neta do guerrilheiro Carlos Marighella, considerado um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil, ela é ativista da cultura: atuou como coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Funarte. Foi também assessora especial da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e contribuiu para a construção e aprovação da Lei Aldir Blanc.
Considerado o maior festival de culturas integradas do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade terá mais de 25 horas de programação gratuita, entre sexta e domingo. A expectativa dos organizadores é a de receber 30 mil pessoas nos três dias do evento.
Na programação há dezenas de atrações musicais, como Criolo, Marina Sena e Silva, três mostras de cinema, oficinas, batalhas, intervenções artísticas e muito mais. Para entrar no festival é necessário levar 1 kg de alimento não perecível. A entrada é sujeita a lotação, por isso a organização indica que todos cheguem cedo.
Em sua 6ª edição, o festival traz o tema “O Incrível Mundo Além do Sudeste”. A proposta é celebrar a diversidade e as diferentes linguagens de manifestações artísticas nos Estados, desbravando o que existe além do “planeta Sudeste”, mostrando toda a pluralidade cultural do país.

GUERRILHEIRO INSPIROU LIVROS E FILME

Nascido no dia 5 de dezembro de 1911 em Salvador (BA), Carlos Marighella foi fundador e dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN) e se transformou na principal liderança da luta armada contra a ditadura militar.
Carlos Marighella é considerado um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil
Carlos Marighella é considerado um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil Crédito: Divulgação
Proclamado pelos militares como seu inimigo número um, o guerrilheiro foi morto em uma emboscada policial em São Paulo, na noite de 4 de novembro de 1969.
A favor da luta armada contra o regime, seu legado serviu de referência para inúmeros ativistas de esquerda no Brasil e no mundo. Foi personagem de filme e livros. Lançado em 2021 e dirigido e produzido por Wagner Moura, o filme "Marighella" foi inspirado na biografia "Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo", escrita pelo jornalista Mário Magalhães.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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