Saiba como engenheiro desempregado pode ter auxílio de R$ 4,5 mil no ES

O empréstimo sofre a incidência de juros mensais, variando entre 0,30% e 0,35%, dependendo do período de reembolso Crédito: Divulgação

A Mútua-ES, Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) , está oferecendo um auxílio financeiro mensal para os associados que estão desempregados ou com invalidez temporária. Esse benefício, de R$ 4,5 mil, é concedido na forma de empréstimo por até um ano.

Para solicitar o auxílio, o engenheiro precisa comprovar a situação de desemprego temporário, falta eventual de serviço ou invalidez temporária. Além disso, é necessário ser associado à Mútua-ES há mais de um ano, estar em dia com a anuidade da entidade e com a do Crea.

A correção monetária do valor concedido é calculada pela média dos índices IGPM, INPC e IPCA , com o menor índice sendo sempre o adotado. Caso esse índice seja inferior ou igual a 0,35%, aplica-se o percentual mínimo de 0,35%, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro da instituição. O empréstimo ainda sofre a incidência de juros mensais, variando entre 0,30% e 0,35%, dependendo do período de reembolso.

Segundo o diretor geral da Mútua-ES, Filipe Machado, esse apoio financeiro é essencial para garantir uma segurança maior para os profissionais: “Em tempos de dificuldades econômicas e incertezas, é fundamental que a Mútua ofereça esse tipo de suporte para garantir que os profissionais não fiquem desamparados, permitindo que eles possam continuar suas trajetórias com maior tranquilidade”.

QUASE 5 MIL EMPRÉSTIMOS

Desde sua fundação, em 2001, a Mútua-ES já concedeu empréstimos a 4.671 profissionais, totalizando R$127 milhões.