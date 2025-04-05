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Leonel Ximenes

Saiba como engenheiro desempregado pode ter auxílio de R$ 4,5 mil no ES

Benefício é concedido na forma de empréstimo por até um ano aos profissionais que cumprem os requisitos da Caixa de Assistência

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

05 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dinheiro na mão, empréstimo
O empréstimo sofre a incidência de juros mensais, variando entre 0,30% e 0,35%, dependendo do período de reembolso Crédito: Divulgação
A Mútua-ES, Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), está oferecendo um auxílio financeiro mensal para os associados que estão desempregados ou com invalidez temporária. Esse benefício, de R$ 4,5 mil, é concedido na forma de empréstimo por até um ano.
Para solicitar o auxílio, o engenheiro precisa comprovar a situação de desemprego temporário, falta eventual de serviço ou invalidez temporária. Além disso, é necessário ser associado à Mútua-ES há mais de um ano, estar em dia com a anuidade da entidade e com a do Crea.
A correção monetária do valor concedido é calculada pela média dos índices IGPM, INPC e IPCA, com o menor índice sendo sempre o adotado. Caso esse índice seja inferior ou igual a 0,35%, aplica-se o percentual mínimo de 0,35%, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro da instituição. O empréstimo ainda sofre a incidência de juros mensais, variando entre 0,30% e 0,35%, dependendo do período de reembolso.
Segundo o diretor geral da Mútua-ES, Filipe Machado, esse apoio financeiro é essencial para garantir uma segurança maior para os profissionais: “Em tempos de dificuldades econômicas e incertezas, é fundamental que a Mútua ofereça esse tipo de suporte para garantir que os profissionais não fiquem desamparados, permitindo que eles possam continuar suas trajetórias com maior tranquilidade”.

QUASE 5 MIL EMPRÉSTIMOS

Desde sua fundação, em 2001, a Mútua-ES já concedeu empréstimos a 4.671 profissionais, totalizando R$127 milhões.
No Espírito Santo, a sede da Mútua-ES fica localizada na Rua Izidro Benezath, 48, Enseada do Suá, Vitória. O contato com a instituição pode ser realizado pelo número (27) 3325-3166.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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