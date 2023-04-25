Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Roda de Boteco 2023: festa de encerramento será em local inédito

A primeira atração nacional da final do festival gastronômico já está definida. Saiba qual é

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 11:11

Públicado em 

25 abr 2023 às 11:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Petisco do festival Roda de Boteco 2022 na Grande Vitória
Petisco do festival Roda de Boteco 2022  Crédito: Bruno Coelho/FStill
O Botecão, famosa festa de encerramento do festival Roda de Boteco, ocupará um local inédito: a área externa do Shopping Vila Velha. É no Botecão que todos os botecos participantes do festival se unem - e servem os petiscos inéditos e que disputam o concurso, considerado o maior do gênero no Espírito Santo. É também lá que são revelados os campeões - entre bares, botecos e garçons.
Neste ano, o festival gastronômico será realizado nos bares de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica entre 11 de maio e 11 de junho, com o Botecão marcado para 16 e 17 de junho. A primeira atração já está confirmada: no dia 16 de junho vai se apresentar o grupo Turma do Pagode, de São Paulo.
Será a segunda vez consecutiva que o Botecão será realizado em Vila Velha. No ano passado, foi no Parque da Prainha.

Veja Também

Show da Beyoncé em Barcelona, ES? Sim, mas um pouquinho longe...

Barcas do aquaviário já têm nome. E todas homenageiam o ES

Atrações nacionais e regionais vão agitar o público, como de costume. A festa já reuniu nomes como Alcione, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Alexandre Pires e muitos outros medalhões do samba e do pagode.

OS VENCEDORES DO BOTECÃO 2022

No Botecão do ano passado, a Petiscaria do Jojô , de Itaparica (Vila Velha) foi a grande campeã na categoria “Melhor Boteco” com o petisco Eva. O prato leva um purê de aipim na manteiga, com uma costelinha de porco na páprica e farofa de linguiça defumada, e geleia de abacaxi com pimenta.
Com o petisco Adão, o JoJo’s Gastro Bar conquistou o primeiro lugar na categoria “Melhor Bar”. O Botecão 2022 também premiou a categoria de “Melhor Atendimento”, cuja vencedora foi Karina Gomes, da Petiscaria do Jojô. 

Veja Também

Manato se afasta da política e faz investimento milionário em Pedra Azul

Montanhas capixabas têm uma nova (e bela) rota turística

Suécia doa café das montanhas do ES para o exército da Ucrânia

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Vila Velha Sítio Histórico da Prainha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica
Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados