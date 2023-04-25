Roda de Boteco 2023: festa de encerramento será em local inédito

O Botecão, famosa festa de encerramento do festival Roda de Boteco, ocupará um local inédito: a área externa do Shopping Vila Velha
. É no Botecão que todos os botecos participantes do festival se unem - e servem os petiscos inéditos e que disputam o concurso, considerado o maior do gênero no Espírito Santo. É também lá que são revelados os campeões - entre bares, botecos e garçons.
Neste ano, o festival gastronômico será realizado nos bares de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica entre 11 de maio e 11 de junho, com o Botecão marcado para 16 e 17 de junho. A primeira atração já está confirmada: no dia 16 de junho vai se apresentar o grupo Turma do Pagode, de São Paulo
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Será a segunda vez consecutiva que o Botecão será realizado em Vila Velha. No ano passado, foi no Parque da Prainha.
Atrações nacionais e regionais vão agitar o público, como de costume. A festa já reuniu nomes como Alcione, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Alexandre Pires e muitos outros medalhões do samba e do pagode.
No Botecão do ano passado
, a Petiscaria do Jojô , de Itaparica (Vila Velha) foi a grande campeã na categoria “Melhor Boteco” com o petisco Eva. O prato leva um purê de aipim na manteiga, com uma costelinha de porco na páprica e farofa de linguiça defumada, e geleia de abacaxi com pimenta.
Com o petisco Adão, o JoJo’s Gastro Bar conquistou o primeiro lugar na categoria “Melhor Bar”. O Botecão 2022 também premiou a categoria de “Melhor Atendimento”, cuja vencedora foi Karina Gomes, da Petiscaria do Jojô.