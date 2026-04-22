ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.668 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta quarta-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.





As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas: 980, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para mecânico de caminhão diesel, vendedora, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de expedição, assistente comercial, motorista carregador, entre outros postos. Veja as vagas.





SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h





Vagas: 1.095. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de produção, carpinteiro, forneiro de padaria, montador de paletes, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.





Vagas: 1.104. Há oportunidades para ajudante de farmácia, atendente de telemarketing, eletricista de instalações, encarregado de construção civil e manutenção, engenheiro civil, pintor de paredes, frentista, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.





Vagas: 697. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, costureiro de máquinas industriais, eletricista de instalações, técnico de controle de meio ambiente, funileiro de automóveis, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.





Vagas: 324. Há oportunidades para atendente balconista, atendente de ambulatório, auxiliar de contabilidade, embalador, montador de móveis de madeira, operador de caixa, recepcionista atendente, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.





SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.





Vagas: 33 Há oportunidades para soldador montador, padeiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, técnico em automação, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90.





Vagas: 308. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, confeiteiro, cortador de pedras, escrevente auxiliar, operador de laminação, entre outros postos. Veja as vagas.





AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.





Vagas: 209. Há oportunidades para agente de pátio, armador de ferragens, camareira de hotel, classificador de vinhos, confeiteiro, estivador, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. Veja as vagas.



SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.





Vagas: 121. Há oportunidades para ajudante florestal, cuidador, mecânico de automóveis, motorista de van, soldador, técnico de planejamento, trabalhador rural, vigilante, tratorista, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.





Vagas: 228. Há oportunidades para ajudante de montagem, atendente florista, auxiliar de instalação, caixa de loja, caldeireiro, eletricista industrial, lavador de veículos, motorista de distribuição, operador de empilhadeira, salgadeira, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.





Vagas: 382. Há oportunidades para auxiliar financeiro, atendente de padaria, oficial pleno, ajudante de confeitaria, auxiliar de manutenção, ajudante florestal, assistente social, assistente de qualidade, auxiliar técnico de manipulação de farmácia, caseiro, empacotador de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.



SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.





Vagas: 98. Há oportunidades para ajudante de motorista, churrasqueiro, coletor de resinas, cozinheiro, marteleiro,garçom, motofrentista, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.





Vagas: 17. Há oportunidades para auxiliar administrativo, avaliador físico, instalador de equipamentos de comunicação, recepcionista de consultório médico ou dentário, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.





Vagas: 72. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, analista de marketing, correspondente bancário, bombeiro hidráulico, eletricista de manutenção, ensacador, entre outras chances. Veja as vagas.