Rock in Vitória: ES já foi palco de estreia histórica de turnê dos Titãs

A banda Titãs, que toca nesta sexta-feira (23) em Vitória Crédito: Instagram/@titasoficial

Vitória , que recebe o penúltimo show no Brasil da turnê “Titãs Encontro: Tudo ao Mesmo Tempo Agora”, nesta sexta-feira (23), já foi palco de estreia de show dos veteranos roqueiros.

Isso aconteceu em 15 de maio de 1999. À ocasião, o ginásio do Álvares Cabral foi o cenário do primeiro encontro entre Titãs e Os Paralamas do Sucesso, numa série de apresentações que rodou o Brasil. As bandas já tinham tocado juntas, em 1992, no Hollywood Rock, e se encontraram para uma reunião de gigantes do rock brasileiro.

Cada grupo fazia uma apresentação solo com 40 minutos de duração e, no final, se juntavam no palco para uma apresentação conjunta, com cerca de 20 minutos.

Há 24 anos, o Titãs tinha se renovado pelo lançamento dos álbuns “Acústico MTV” (1997) e “Volume 2” (1998), que ajudaram a revitalizar a carreira dos roqueiros. A banda Paralamas do Sucesso, por sua vez, vivia a expectativa do lançamento do seu primeiro álbum do “Acústico MTV” (1999).