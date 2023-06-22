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Leonel Ximenes

Rock in Vitória: ES já foi palco de estreia histórica de turnê dos Titãs

Ginásio do Álvares Cabral foi o cenário do primeiro encontro de duas grandes bandas de rock brasileiro

Públicado em 

22 jun 2023 às 14:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A banda Titãs
A banda Titãs, que toca nesta sexta-feira (23) em Vitória Crédito: Instagram/@titasoficial
Vitória, que recebe o penúltimo show no Brasil da turnê “Titãs Encontro: Tudo ao Mesmo Tempo Agora”, nesta sexta-feira (23), já foi palco de estreia de show dos veteranos roqueiros.
Isso aconteceu em 15 de maio de 1999. À ocasião, o ginásio do Álvares Cabral foi o cenário do primeiro encontro entre Titãs e Os Paralamas do Sucesso, numa série de apresentações que rodou o Brasil. As bandas já tinham tocado juntas, em 1992, no Hollywood Rock, e se encontraram para uma reunião de gigantes do rock brasileiro.
Cada grupo fazia uma apresentação solo com 40 minutos de duração e, no final, se juntavam no palco para uma apresentação conjunta, com cerca de 20 minutos.

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Há 24 anos, o Titãs tinha se renovado pelo lançamento dos álbuns “Acústico MTV” (1997) e “Volume 2” (1998), que ajudaram a revitalizar a carreira dos roqueiros. A banda Paralamas do Sucesso, por sua vez, vivia a expectativa do lançamento do seu primeiro álbum do “Acústico MTV” (1999).
O show desta sexta-feira, na Praça do Papa, em Vitória, reúne a formação clássica do Titãs, com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O único desfalque é o guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001, em decorrência de um atropelamento, em São Paulo.
A turnê “Titãs Encontro: Tudo ao Mesmo Tempo Agora” celebra os 40 anos da banda paulista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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