Rita Lee homenageou 4 capixabas numa música. Uma delas é Rita Camata

Todas As Mulheres do Mundo (Rita Lee)
Elas querem é poder
Mães assassinas, filhas de Maria
Polícias femininas, nazijudias
Gatas gatunas, kengas no cio
Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas
Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz
Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz
Garotas de Ipanema, minas de Minas
Loiras, morenas, messalinas
Santas sinistras, ministras malvadas
Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas
Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz
Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz
Paquitas de paquete, Xuxas em crise
Macacas de auditório, velhas atrizes
Patroas babacas, empregadas mandonas
Madonnas na cama, Dianas corneadas
Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz
Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz
Socialites plebéias, rainhas decadentes
Manecas alcéias, enfermeiras doentes
Madrastas malditas, super-homem
sapatas Irmãs La Dulce beaidetificadas
Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz
Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz
Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves
Clarice Lispector, Carmem Miranda, Marília Gabriela
Hebe Camargo, Regina Casé e Elis Regina
Lilian Witte Fibe, Norma Bengell, Bibi Ferreira
Maria Bonita, Anita Malfatti, Magdalena Tagliaferro
Danuza Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro
Wanderléa, Sonia Braga, Luiza Erundina, Dona Canô
Princesa Isabel, Joyce Pascowitch, Lonita Renaux
Virginia Lane, Virginia Lee, Mary Lee, Liège Monteiro
Lucinha Araújo, Balú, Caru, Pagu, Matilda Kovak
Zélia Gattai, Angela Diniz, Daniela Perez, Cláudia Lessin
Aida Curi, Elvira Pagã, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi
Hortência, Claudete e Ione, Silvia Poppovic
Vania Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close
Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran
Rebordosa, Dora Bria, Tizuka Yamasaki
Tomie Ohtake, Rita Camata, Rita Cadillac, Lúcia Turnbul
E eu, e eu, e eu, eu, eu, eu
Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz
Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz