Rita Lee homenageou 4 capixabas numa música. Uma delas é Rita Camata

Luz del Fuego, Nara Leão, Danuza Leão e Rita Camata Crédito: Fotomontagem

Rita Lee , a grande referência feminina do rock brasileiro, gostava de homenagear mulheres à frente do seu tempo, talvez por ser ela mesma uma cantora que rompia barreiras e confrontava caretices. Quatro dessas mulheres são capixabas: Luz del Fuego, Danusa Leão, Nara Leão e Rita Camata.

As quatro são citadas na música “Todas as Mulheres do Mundo”, de 1993, um tributo a uma outra mulher que marcou época - Leila Diniz, símbolo da liberação sexual dos anos 1960.

“Toda mulher quer ser amada / Toda mulher quer ser feliz / Toda mulher se faz de coitada / Toda mulher é meio Leila Diniz”, diz um dos trechos da canção que cita muitas outras mulheres, no final, como Dercy Gonçalves, Norma Benguell, Fernanda Montenegro e até Nossa Senhora da Aparecida, a primeira da extensa lista.

Aliás, Luz del Fuego, a dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista cachoeirense que ficou famosa por dançar com uma cobra em seu corpo, mereceu uma música com o seu nome. “Eu hoje represento a loucura / Mais o que você quiser / Tudo que você vê sair da boca / De uma grande mulher / Porém louca!”, diz a canção, de 1975, dos primeiros anos da carreira solo de Rita Lee, que deixara os Mutantes três anos antes.

As irmãs Nara Leão ( Vitória ), cantora, e Danuza Leão ( Itaguaçu ), jornalista e escritora, fizeram sucesso no Rio de Janeiro, para onde mudaram com a família ainda crianças.

De Rita para Rita. Única viva entre as capixabas homenageadas pela roqueira, a ex-deputada federal Rita Camata, viúva do ex-senador e ex-governador Gerson Camata , se notabilizou pelo seu trabalho na relatoria do projeto do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) na Câmara, promulgado em 1990.

"Rita Lee sempre foi importante para nós, mulheres. O sentimento é de grande honra e orgulho por ter estado com ela, por tê-la conhecido. Tenho muita admiração, carinho e respeito por ela. Sua história e o seu legado ficam para sempre. Rita Lee é eterna. Assim como as mulheres à frente do seu tempo" Rita Camata - Ex-deputada federal

Essa projeção nacional e a coragem de defender o ECA, objeto de crítica e fúria de setores conservadores da sociedade brasileira, certamente foram fatores fundamentais para que Rita Lee, que morreu nesta terça (9) e foi cremada hoje (10), a incluísse no rol de homenageadas na música “Todas as Mulheres do Mundo”.

“Me sinto homenageada por esta música em que ela fala sobre todos os segmentos das mulheres do Brasil e de fora. Ser homenageada por uma artista como a Rita Lee é uma grande honra”, diz Rita, fã da cantora.

A ex-deputada destaca também como marco importante da sua trajetória política o período da Constituinte, momento em que os grandes temas nacionais foram debatidos pelo Congresso Nacional e pela sociedade.

“Isso [a homenagem de Rita Lee] aconteceu no período da Constituinte, quando eu me destaquei com muitos projetos e emendas. Na época, me destaquei como menina nova ainda. Pra mim soou como um grande reconhecimento de uma mulher muito à frente do seu tempo. Naquele momento, ela via que eu representava um grande avanço. Desbravava, como ela, a luta pela igualdade entre homens e mulheres”, afirma Rita Camata.