Restaurant Week 2025 já tem data marcada. E falta pouco

A 23ª edição do Restaurant Week, um dos maiores eventos gastronômicos da América Latina, já tem data marcada no Espírito Santo: de 27 de março a 27 de abril. O festival, que reúne os melhores restaurantes da Grande Vitória
, tem como objetivo oferecer uma viagem de sabores com menus exclusivos e inéditos.
Com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro, os restaurantes interessados em participar podem se inscrever pelo WhatsApp (27) 98836-0266 ou pelo e-mail [email protected]
. Após o contato, os estabelecimentos receberão a ficha de inscrição.
Durante 32 dias, o público participante do festival, que foi criado em Nova York (EUA), terá a chance de experimentar menus inéditos. A ES Restaurant Week democratiza o acesso à alta gastronomia com menus bem variados, incluindo culinária mediterrânea, delícias orientais, italianas e criações contemporâneas.
“Os restaurantes criarão menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços acessíveis, proporcionando uma experiência gastronômica de qualidade e acessível. As casas vão poder oferecer os menus no almoço, jantar ou ambos os turnos de refeição, e escolher participar durante a semana inteira ou de segunda a sexta-feira”, explica Érica Semião, organizadora da edição capixaba.
A Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras.