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Leonel Ximenes

Restaurant Week 2025 já tem data marcada. E falta pouco

Restaurantes participantes do festival gastronômico criarão menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços acessíveis

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

02 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Prato do restaurante Figata no ES Restaurant Week 2024
Prato de um restaurante participante do Restaurant Week 2024 no Espírito Santo Crédito: Figata/Divulgação
A 23ª edição do Restaurant Week, um dos maiores eventos gastronômicos da América Latina, já tem data marcada no Espírito Santo: de 27 de março a 27 de abril. O festival, que reúne os melhores restaurantes da Grande Vitória, tem como objetivo oferecer uma viagem de sabores com menus exclusivos e inéditos.
Com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro, os restaurantes interessados em participar podem se inscrever pelo WhatsApp (27) 98836-0266 ou pelo e-mail [email protected]. Após o contato, os estabelecimentos receberão a ficha de inscrição.
Durante 32 dias, o público participante do festival, que foi criado em Nova York (EUA), terá a chance de experimentar menus inéditos. A ES Restaurant Week democratiza o acesso à alta gastronomia com menus bem variados, incluindo culinária mediterrânea, delícias orientais, italianas e criações contemporâneas.

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“Os restaurantes criarão menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços acessíveis, proporcionando uma experiência gastronômica de qualidade e acessível. As casas vão poder oferecer os menus no almoço, jantar ou ambos os turnos de refeição, e escolher participar durante a semana inteira ou de segunda a sexta-feira”, explica Érica Semião, organizadora da edição capixaba.
A Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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