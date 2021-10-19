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Leonel Ximenes

Reserva de vagas dobraria número de mulheres na Assembleia do ES

Parlamento capixaba é um dos que tem a menor representação feminina no país

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

19 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Raquel Lessa, Iriny Lopes e Janete de Sá: as três deputadas, eleitas sem reserva de vagas, representam 10% da Assembleia do ES
Raquel Lessa, Iriny Lopes e Janete de Sá: eleitas sem reserva de vagas, elas representam 10% da Assembleia do ES Crédito: Assembleia Legislativa/Divulgação
Aprovado no Senado, mas ainda travado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que destina pelo menos 18% das vagas nas eleições proporcionais para mulheres praticamente dobraria o número de deputadas que hoje têm uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Atualmente, três vagas são ocupadas por mulheres - Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PMN) e Raquel Lessa (Pros) -, mas se a lei for aprovada, nas próximas legislaturas seis deputadas teriam cadeiras reservadas. A norma não vale para o pleito de 2022 porque não há mais tempo de a lei entrar em vigor.
Ou seja, hoje 10% das 30 vagas do Legislativo estadual capixaba são ocupadas por mulheres que foram eleitas sem nenhum benefício de reserva de vagas, mas se a nova lei for aprovada, esse número aumentará em 80%. Dependendo do que a legislação definir sobre as sobras, seriam de cinco a seis parlamentares femininas.

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Levantamento do jornal O Globo mostrou que a Assembleia Legislativa do ES, em termos percentuais, tem uma das menores representações femininas do país. Dos 26 Estados e mais o Distrito Federal, a Ales está em 22º lugar (10% de mulheres) no ranking, à frente apenas de Paraná, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Estados com forte presença do agronegócio.
O maior percentual de eleitas está em Estados do Norte do país, sendo dois ex-territórios. O líder é o Amapá, que tem 37,5% de mulheres na Assembleia Legislativa local. A seguir vêm Roraima (29,1%) e Pará (24,3%). O Estado do Sudeste mais bem colocado nesse quesito é São Paulo, em 9º lugar com 19,1%.

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A reserva de 18% das vagas, se já estivesse em vigor na eleição de 2018, elevaria o número de mulheres em 17 Assembleias Legislativas. A lei também seria válida para as Câmaras Municipais e a Câmara dos Deputados.
O texto prevê aumento gradual a cada duas eleições e, no ápice, reservaria 30% das vagas para mulheres nas eleições de 2038 - a cota de 18% seria inicial. Aprovado no Senado, o texto chegou à Câmara dos Deputados em julho e desde então está travado. Segundo a líder da bancada feminina, Celina Leão (PP-DF), um grupo de deputados defende a redução, de 18% para 10%, das vagas iniciais destinadas a mulheres após a lei entrar em vigor.
Na prática, esses 10%, como desejam alguns deputados, não mudariam nada a composição da atual Câmara dos Deputados, que tem 77 mulheres eleitas no último pleito, representando 15% do total da Casa.

O QUE DIZEM AS ATUAIS DEPUTADAS

Ex-ministra das Mulheres, Iriny Lopes avalia que o percentual mínimo proposto é insuficiente: “Ainda acho 18% pouco. Nossa reivindicação histórica é de no mínimo 30%. Se for garantido 18% das cadeiras, aí, mesmo que seja abaixo dos 30% das chapas, ainda seria um pequeno ganho para nós, mulheres, diante da magnitude do problema que temos de baixa representatividade”.
A deputada Raquel Lessa elogia a iniciativa: “A pauta é muito importante, pois é uma forma de incentivar uma maior participação das mulheres na política. Tivemos conquistas com o passar dos anos, mas ainda de maneira lenta. É mais do que justo assegurar vagas para as mulheres – não somente para concorrer. Será um estímulo para que novas mulheres se interessem e ingressem na política, pois elas são essenciais para a luta por mais igualdade, direitos e políticas públicas".
"Essa é uma luta das mulheres brasileiras que buscam representação nos espaços de poder e decisão. A aprovação é importante para viabilizar a construção de políticas públicas necessárias às causas das mulheres, e a sociedade em geral estará melhor representada. Agora é lutar para que o projeto não sofra resistências", alerta a deputada Janete de Sá.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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