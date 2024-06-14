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Leonel Ximenes

R$ 935 mil em medalhas: a explicação da Assembleia Legislativa do ES

Legislativo publicou ata de registro de preço, válido por um ano, mas alega que este valor total, embora esteja autorizado, não será necessariamente gasto

Públicado em 

14 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Medalha do Mérito Domingos Martins, uma das honrarias concedidas pela Assembleia do ES
Medalha da Comenda do Mérito Domingos Martins, uma das honrarias concedidas pela Assembleia do ES Crédito: Ales
Assembleia Legislativa do Espírito Santo publicou em seu diário oficial o extrato da ata de registro de preços referentes à compra de medalhas que serão distribuídas em solenidades oficiais do Legislativo. O valor do contrato com a empresa Nova Formata Indústria e Comércio de Materiais Militares Ltda é de R$ 935.038,00 e é válido pelo período de um ano.
No edital, assinado por Dionatan Cordeiro Hermogenio, subdiretor-geral da Secretaria da Assembleia, é informado que a empresa vencedora é especializada no fornecimento de medalhas de homenagens.
A coluna indagou à assessoria da Assembleia o motivo do contrato de fornecimento de medalhas no valor de quase R$ 1 milhão. Segundo o Legislativo, este valor, embora autorizado, não será necessariamente todo utilizado.
“O valor informado na Ata de Registro de Preço para o fornecimento de medalhas de homenagens não corresponde necessariamente ao montante efetivamente gasto. A Ata é um documento que estabelece uma expectativa de contratação, e o valor efetivamente gasto está de acordo com a demanda recebida pela Diretoria do Cerimonial”, alega a Ales.
A Assembleia informa ainda que no ano passado o gasto com a confecção de honrarias foi bem menor que o previsto. “É importante ressaltar que esse valor é uma estimativa baseada na quantidade de medalhas e comendas estipuladas em resolução, porém o custo efetivo é determinado pela ordem de fornecimento, que geralmente é inferior ao valor inicial da licitação. A título de exemplo, de acordo com as informações disponíveis no Portal da Transparência, no ano de 2023, o valor médio mensal pago foi de R$ 15.839,80 (R$ 190 mil ao ano), consideravelmente inferior ao montante inicialmente empenhado.”
Extrato da ata de registro de preço das medalhas publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do ES
Extrato da ata de registro de preço das medalhas publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Ales
Neste ano, segundo a assessoria da Ales, haverá uma comemoração especial, alusiva ao aniversário do Legislativo capixaba, o que também motivou o valor constante na ata de registro de preço. Além disso, a Assembleia afirma que conseguiu até economizar.
“Vale mencionar também que na contratação de 2024 estão inclusas medalhas em comemoração aos 190 anos da Ales, entre outras homenagens, porém não está garantido que todo o valor da Ata de Registro de Preço será utilizado. No pregão realizado, conseguimos alcançar uma economia de 29,14% com base nos preços praticados no mercado.”
O Legislativo diz também que no ano passado mais de 20 resoluções que criaram comendas na Assembleia Legislativa foram extintas pela mesa diretora. Adicionalmente, ainda segundo a Ales, há uma disposição na resolução que prevê a extinção automática de comendas que não forem concedidas dentro do prazo.
“Isso tem limitado o número de comendas entregues, economizando recursos e garantindo que apenas as essenciais e bem justificadas sejam criadas e distribuídas”, afirma a Ales.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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