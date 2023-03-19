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Leonel Ximenes

Quando a velocidade e a emoção educam para o trânsito no ES

Estudantes da Grande Vitória viram pilotos nas pistas, mas, antes, recebem instruções de convivência civilizada em ruas e avenidas

Publicado em 19 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

19 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Alunos de uma escola estadual da Serra pilotam kart em Jardim Camburi. Eles fazem parte do projeto Cidadão do Amanhã
Alunos de uma escola estadual da Serra pilotam kart em Jardim Camburi. Eles fazem parte do projeto Cidadão do Amanhã Crédito: Divulgação
Um grupo de amantes do kart teve a ideia de usar a emoção do automobilismo para atrair jovens estudantes para a educação no trânsito. O projeto Cidadão do Amanhã, lançado nesta semana, oferece gratuitamente a estudantes de escolas públicas e privadas da Grande Vitória, com idade entre 14 e 18 anos, uma experiência emocionante nas pistas, na direção de um kart.
Antes da emoção das pistas, entretanto, eles assistem a uma aula sobre conscientização no trânsito, seja como pedestres, seja como futuros condutores. Ao longo deste ano, 3 mil alunos vão participar do projeto, realizado pela Associação Fãs de Kart do Espírito Santo, com patrocínio de diversas empresas, por meio da Lei de Incentivo Estadual ao Esporte.
No dia do lançamento do projeto, na terça-feira (14), uma turma da terceira série do ensino médio da Escola Estadual de Nova Carapina, na Serra, teve a oportunidade de guiar um kart e assistir à aula de educação para o trânsito.

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Realizador e instrutor do Cidadão do Amanhã, Guido Arthur dá a palestra sobre trânsito seguro e ensina as regras do kart. “Nosso objetivo é oferecer a todos esses alunos valores éticos e de cidadania através da vivência da modalidade esportiva do Kart e, principalmente, a conscientização no trânsito como pedestres e futuros motoristas. É um dia inesquecível para todos que participam”, afirma.
Pela dinâmica do projeto, durante uma tarde inteira os estudantes assistem a uma palestra sobre trânsito, aprendem as regras do kart e partem para a pista, para uma corrida cheia de adrenalina e segurança.
Realizador e instrutor do Cidadão do Amanhã, Guido Arthur dá palestra sobre trânsito seguro e ensina as regras do kart
Realizador e instrutor do Cidadão do Amanhã, Guido Arthur dá palestra sobre trânsito seguro e ensina as regras do kart Crédito: Divulgação
Um ônibus disponibilizado pelo projeto, busca os alunos na escola no contraturno da aula, leva-os até a Associação Fãs de Kart do Espírito Santo, em Jardim Camburi, onde são realizadas as atividades, e retorna com eles para a instituição de ensino.

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Serão 100 encontros realizados em 2023, com turmas de 30 alunos por vez. As escolas que tiverem interesse de proporcionar essa experiência aos seus estudantes podem entrar em contato pelo telefone (27) 99286-1299.
A Associação Fãs de Kart do Espírito Santo fica na Avenida José Maria Vivacqua Santos, 910, em Jardim Camburi, Vitória. Os encontros do projeto Cidadão do Amanhã são realizados às terças, quartas e quintas, das 13h às 17h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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