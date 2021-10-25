PSDB de Vitória condenado a divulgar nota pública para ex-dirigente do partido

O Diretório Municipal do PSDB
de Vitória fez uma nota pública de reconhecimento a Wesley Goggi, ex-dirigente da legenda e candidato tucano a vice-prefeito da Capital, em 2016, na coligação com o então PMDB. O comunicado é resultado de um acordo judicial entre a legenda e Goggi, que processou o partido acusando-o de fraude na lista de filiados no processo de renovação do Diretório Municipal, em 2019.
Na eleição do diretório, Goggi, que já havia sido presidente do PSDB de Vitória, tentou retomar o comando do partido, mas foi derrotado pela então vereadora Neuzinha Oliveira, num processo muito tumultuado e marcado por várias denúncias de fraude.
Goggi, na ocasião, denunciou que o PSDB de Vitória manipulava a sua lista de filiados para impedir que ele fosse eleito e voltasse à presidência do partido na Capital. Logo após a eleição do diretório, o partido abriu um processo de expulsão contra Goggi
, acusado pela legenda de denunciação caluniosa e desrespeito ao estatuto e às normas éticas do PSDB. A exclusão do partido, entretanto, não foi efetivada, e até hoje ex-dirigente é formalmente filiado aos tucanos.
“O Diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Vitória-ES reconhece a contribuição relevante, a história e a trajetória política do jovem Wesley Goggi, no período em que esteve filiado à legenda. Dentre suas atuações, destacam-se: em 2011 atuou como secretário nacional da Juventude; como membro do Instituto Teotônio Vilela Nacional, sendo seu presidente no Estado, em 2018; como presidente do diretório da Capital, em 2015; e como candidato nas eleições de 2016 ,em Vitória, disputa majoritária, enquanto vice-prefeito na coligação com o PMDB”, diz a nota assinada pelo Diretório do PSDB de Vitória no site do partido.
Pelo entendimento firmado na Justiça, o partido reconhece publicamente a importância e a contribuição de Goggi para a legenda; e este, por sua vez, desiste de mover outra ação judicial contra o PSDB referente ao processo de renovação do diretório municipal de Vitória em 2019.