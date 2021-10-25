PSDB de Vitória condenado a divulgar nota pública para ex-dirigente do partido

Na eleição do diretório, Goggi, que já havia sido presidente do PSDB de Vitória, tentou retomar o comando do partido, mas foi derrotado pela então vereadora Neuzinha Oliveira, num processo muito tumultuado e marcado por várias denúncias de fraude.

“O Diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Vitória-ES reconhece a contribuição relevante, a história e a trajetória política do jovem Wesley Goggi, no período em que esteve filiado à legenda. Dentre suas atuações, destacam-se: em 2011 atuou como secretário nacional da Juventude; como membro do Instituto Teotônio Vilela Nacional, sendo seu presidente no Estado, em 2018; como presidente do diretório da Capital, em 2015; e como candidato nas eleições de 2016 ,em Vitória, disputa majoritária, enquanto vice-prefeito na coligação com o PMDB”, diz a nota assinada pelo Diretório do PSDB de Vitória no site do partido.