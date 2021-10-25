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Leonel Ximenes

PSDB de Vitória condenado a divulgar nota pública para ex-dirigente do partido

Ex-militante tucano acusou a legenda de fraude na renovação do diretório municipal da Capital em 2019 e depois sofreu um processo de expulsão

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:52

Públicado em 

25 out 2021 às 11:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wesley Goggi nos tempos de militância ativa no PSDB
Wesley Goggi nos tempos de militância ativa no PSDB Crédito: PSDB/Divulgação
O Diretório Municipal do PSDB de Vitória fez uma nota pública de reconhecimento a Wesley Goggi, ex-dirigente da legenda e candidato tucano a vice-prefeito da Capital, em 2016, na coligação com o então PMDB. O comunicado é resultado de um acordo judicial entre a legenda e Goggi, que processou o partido acusando-o de fraude na lista de filiados no processo de renovação do Diretório Municipal, em 2019.
Na eleição do diretório, Goggi, que já havia sido presidente do PSDB de Vitória, tentou retomar o comando do partido, mas foi derrotado pela então vereadora Neuzinha Oliveira, num processo muito tumultuado e marcado por várias denúncias de fraude.
Goggi, na ocasião, denunciou que o PSDB de Vitória manipulava a sua lista de filiados para impedir que ele fosse eleito e voltasse à presidência do partido na Capital. Logo após a eleição do diretório, o partido abriu um processo de expulsão contra Goggi, acusado pela legenda de denunciação caluniosa e desrespeito ao estatuto e às normas éticas do PSDB. A exclusão do partido, entretanto, não foi efetivada, e até hoje ex-dirigente é formalmente filiado aos tucanos. 

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“O Diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Vitória-ES reconhece a contribuição relevante, a história e a trajetória política do jovem Wesley Goggi, no período em que esteve filiado à legenda. Dentre suas atuações, destacam-se: em 2011 atuou como secretário nacional da Juventude; como membro do Instituto Teotônio Vilela Nacional, sendo seu presidente no Estado, em 2018; como presidente do diretório da Capital, em 2015; e como candidato nas eleições de 2016 ,em Vitória, disputa majoritária, enquanto vice-prefeito na coligação com o PMDB”, diz a nota assinada pelo Diretório do PSDB de Vitória no site do partido.
A nota pública do PSDB de Vitória
A nota pública do PSDB de Vitória Crédito: Reprodução do site do PSDB
A sentença do acordo entre a legenda e Goggi foi homologada no último dia 21 pelo juiz Marcos Assef do Vale Depes, titular da 7ª Vara Cível de Vitória. O PSDB foi representado no ato pela sua presidente municipal, Neuzinha de Oliveira, secretária de Direitos Humanos da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), e pelo representante legal de Wesley Goggi. O ex-dirigente tucano não estava presente por estar morando e trabalhando em Portugal.

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Pelo entendimento firmado na Justiça, o partido reconhece publicamente a importância e a contribuição de Goggi para a legenda; e este, por sua vez, desiste de mover outra ação judicial contra o PSDB referente ao processo de renovação do diretório municipal de Vitória em 2019.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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