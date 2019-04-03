PSDB de Vitória abre processo de expulsão de Wesley Goggi

O Diretório Municipal do PSDB de Vitória notificou, nesta quarta-feira (3), seu filiado Wesley Goggi sobre o processo de expulsão aberto contra ele. O documento é assinado por quatro membros do partido que alegam denunciação caluniosa e desrespeito ao Estatuto e às Normas de Ética do PSDB.
Goggi lançou chapa para concorrer ao Diretório Municipal de Vitória, mas, em seguida, colocou em dúvida, publicamente, a lisura do processo eleitoral dos tucanos. Ele anunciou que iria denunciar as irregularidades à Polícia Federal.
O processo de expulsão de Goggi, que chegou a ser candidato a vice-prefeito de Vitória na chapa de Lelo Coimbra (MDB) em 2016, está com o Conselho de Ética do PSDB de Vitória, que analisará o pedido, designará relator e estabelecerá prazo para defesa. Todo processo deve ser concluído em 30 dias.