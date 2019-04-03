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Leonel Ximenes

PSDB de Vitória abre processo de expulsão de Wesley Goggi

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 19:42

Públicado em 

03 abr 2019 às 19:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wesley Goggi (ao microfone) chegou a ser candidato a vice-prefeito de Vitória pelo PSDB, em 2016. Crédito: Divulgação
O Diretório Municipal do PSDB de Vitória notificou, nesta quarta-feira (3), seu filiado Wesley Goggi sobre o processo de expulsão aberto contra ele. O documento é assinado por quatro membros do partido que alegam denunciação caluniosa e desrespeito ao Estatuto e às Normas de Ética do PSDB.
Goggi lançou chapa para concorrer ao Diretório Municipal de Vitória, mas, em seguida, colocou em dúvida, publicamente, a lisura do processo eleitoral dos tucanos. Ele anunciou que iria denunciar as irregularidades à Polícia Federal.
O processo de expulsão de Goggi, que chegou a ser candidato a vice-prefeito de Vitória na chapa de Lelo Coimbra (MDB) em 2016, está com o Conselho de Ética do PSDB de Vitória, que analisará o pedido, designará relator e estabelecerá prazo para defesa. Todo processo deve ser concluído em 30 dias.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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