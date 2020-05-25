Projeto propõe dia de homenagem a policiais que salvam mulheres da violência doméstica

A escolha da data de 18 de novembro é justificada por ser uma semana antes do Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. “Certamente, as profissionais da segurança pública fazem toda a diferença para trabalhar nesta mudança de paradigmas. E necessitam de valorização dentro da semana de combate a esse nefasto tipo de violência”.