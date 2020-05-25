Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Projeto propõe dia de homenagem a policiais que salvam mulheres da violência doméstica

Deputado Danilo Bahiense propõe 18 de maio para instituir o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher

Públicado em 

25 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 19/12/2019 - ES - Vitória - Mulher que conseguiu romper com o ciclo da violência sofrida pelo marido - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Mulher que conseguiu romper o ciclo da violência sofrida pelo marido Crédito: Ricardo Medeiros
deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, protocolou o projeto de lei que cria o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher, a ser celebrado no dia 18 de novembro. Segundo Bahiense, a intenção é demonstrar a importância das servidoras do sexo feminino nas Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais e, também, no serviço penitenciário.
“As mulheres são minorias nas forças de segurança e fazem um trabalho fora de série em todas as áreas onde estão, especialmente no combate à violência doméstica. Para termos uma dimensão da presença feminina na segurança, dou um exemplo da Polícia Militar capixaba. De cada 10 policiais, nove são homens e um, mulher, segundo dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública”, explicou o deputado, que é delegado aposentado da Polícia Civil.
O parlamentar destacou as ações da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil. “São 131 policiais neste serviço, sendo que 78 são mulheres, ou seja, quase 60% da força é formada por profissionais do sexo feminino. E neste ano, de janeiro a março, já prenderam em flagrante 375 agressores de mulheres, expediram 2.204 medidas protetivas de urgência e registraram 4.247 boletins de ocorrência, o que só ressalta a importância para a comunidade capixaba”.

Veja Também

Denúncias de violência contra a mulher sobem 35% na pandemia, diz Damares

Blogueiras capixabas mostram como denunciar violência contra a mulher

É hora de criar um código para enfrentar a violência contra as mulheres

A escolha da data de 18 de novembro é justificada por ser uma semana antes do Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. “Certamente, as profissionais da segurança pública fazem toda a diferença para trabalhar nesta mudança de paradigmas. E necessitam de valorização dentro da semana de combate a esse nefasto tipo de violência”.
De janeiro a abril, o Espírito Santo acumulou oito feminicídios, o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Segurança Pública Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico
Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados