Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Projeto obriga prédios a instalar tomadas elétricas para carros no ES

PL determina também que municípios terão que estabelecer essa obrigatoriedade em seus respectivos Códigos de Obras e Edificações

Públicado em 

14 nov 2023 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os novos empreendimentos contam com tomadas de carregamento de veículos elétricos
Condomínio com tomada de carregamento de veículos elétricos Crédito: Shutterstock
O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Fabrício Gandini (sem partido), protocolou um projeto de lei que, se aprovado e sancionado, obriga os condomínios a instalar tomadas de alimentação de energia para o carregamento de veículos elétricos nas garagens.
Pelo projeto, os municípios terão que estabelecer a obrigatoriedade de instalação de tomadas elétricas em seus respectivos Códigos de Obras e Edificações. Além disso, as novas edificações de habitação devem ser dotadas de tomadas de alimentação elétrica, destinadas ao abastecimento de veículos elétricos, e, quando multifamiliares, possuírem medição individualizada de consumo.

Veja Também

Virou lei: ES agora tem o “Dia do Veículo Elétrico”

Os municípios deverão ser responsáveis por eventuais alterações nos Códigos de Obras e Edificações e dispor sobre os prazos de adaptação das edificações de habitação já existentes. Para isso, terão o prazo de um ano, contados da vigência da lei, que entrará em vigor 120 dias após a data de sua publicação.
“Diferentemente dos carros com motor a combustão, os veículos elétricos não emitem carbono quando estão em uso, apenas durante a sua fabricação e quando há o descarte de suas baterias. Assim, o impacto ambiental dos carros elétricos é menor, emitindo cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os carros a gasolina durante toda a sua vida útil”, comparou Gandini.

Veja Também

Mais 2 grandes shoppings de Vila Velha criam vagas para carro elétrico

Carros de luxo quebram. E o BMW da Polícia Civil do ES também

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES edp veículos Fabrício Gandini Carro Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados