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Leonel Ximenes

Mais 2 grandes shoppings de Vila Velha criam vagas para carro elétrico

Último grande centro comercial que não tinha o serviço vai inaugurar o espaço exclusivo no dia 16

Públicado em 

09 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Shopping Vila Velha acaba de inaugurar três vagas exclusivas para carros elétricos
O Shopping Vila Velha acaba de inaugurar três vagas exclusivas para carros elétricos Crédito: Divulgação
O Shopping Vila Velha acaba de inaugurar vagas de estacionamento destinadas especialmente aos carros elétricos. Foram disponibilizadas três vagas com três carregadores no piso térreo, próximo ao estacionamento VIP. O uso é gratuito e não necessita de cadastro.
Além das vagas para carros elétricos, o shopping conta com cinco vagas de estacionamento exclusivas para autistas. Localizadas no térreo e em locais de fácil acesso às entradas e saídas do centro comercial, as vagas têm visualização diferenciada e estão sinalizadas com o laço colorido, símbolo mundial do TEA.
Outro grande shopping de Vila Velha que terá vagas exclusivas para carros elétricos é o Boulevard, que vai inaugurar o espaço no próximo dia 16. O centro comercial vai oferecer duas vagas para carregamento de carros e área de manutenção (encher pneus, help car), além de espaço para carregar moto elétrica. A recarga e os serviços de manutenção serão gratuitos.
O Shopping Praia da Costa, por sua vez, tem duas vagas especiais para carros elétricos, localizadas no setor G2.  Ambas são gratuitas e podem ser ocupadas de acordo com a disponibilidade.
Na Capital, o Shopping Vitória foi o primeiro da região metropolitana a oferecer o espaço exclusivo para os veículos elétricos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Vila Velha Sustentabilidade Carro Elétrico Shoppings Atitude Sustentável
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