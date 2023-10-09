Mais 2 grandes shoppings de Vila Velha criam vagas para carro elétrico

O Shopping Vila Velha acaba de inaugurar três vagas exclusivas para carros elétricos Crédito: Divulgação

O Shopping Vila Velha acaba de inaugurar vagas de estacionamento destinadas especialmente aos carros elétricos. Foram disponibilizadas três vagas com três carregadores no piso térreo, próximo ao estacionamento VIP. O uso é gratuito e não necessita de cadastro.

Além das vagas para carros elétricos, o shopping conta com cinco vagas de estacionamento exclusivas para autistas. Localizadas no térreo e em locais de fácil acesso às entradas e saídas do centro comercial, as vagas têm visualização diferenciada e estão sinalizadas com o laço colorido, símbolo mundial do TEA.

Outro grande shopping de Vila Velha que terá vagas exclusivas para carros elétricos é o Boulevard, que vai inaugurar o espaço no próximo dia 16. O centro comercial vai oferecer duas vagas para carregamento de carros e área de manutenção (encher pneus, help car), além de espaço para carregar moto elétrica. A recarga e os serviços de manutenção serão gratuitos.

O Shopping Praia da Costa, por sua vez, tem duas vagas especiais para carros elétricos, localizadas no setor G2. Ambas são gratuitas e podem ser ocupadas de acordo com a disponibilidade.