Prefeitura recua e desiste de fazer passeio público no ES

Convocado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco
para este domingo, o passeio público programado para a principal avenida da cidade foi cancelado pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) depois da ampla repercussão negativa do anúncio num momento em que a pandemia de Covid-19 continua fazendo estragos e com iminência de uma terceira onda no Estado, conforme previsto pela Sesa.
Nos últimos dias, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (21)
, os casos ativos da doença aumentaram 20% na cidade do Noroeste do Estado, um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus. O índice toma por base os 98 casos ativos de dez dias atrás, o menor índice deste ano no município.
O fechamento da Avenida Jones dos Santos Neves está mantido das 7 da manhã às 18 horas, mas sem qualquer evento. A ideia de deixar a via interrompida aos domingos vem desde que Enivaldo assumiu o atual mandato, em janeiro, para evitar acidentes com pessoas que aproveitam o dia para atividades físicas em família
De acordo com anúncio oficial feito pela prefeitura, a interdição será feita todos os domingos, com o espaço destinado somente a pedestres, mas enquanto o ambiente for pandêmico, não haverá nenhum evento para evitar aglomeração de pessoas. A administração municipal está reforçando também o apelo para que as pessoas que saírem de casa para aproveitar o espaço livre utilizem máscara de proteção.
O município de Barra de São Francisco viveu uma situação trágica nos meses de março e abril, quando morreram 134 pessoas por Covid. A situação foi controlada a partir do final de abril, que teve 60 óbitos, e o mês de maio teve até agora apenas quatro mortes.
O hospital estadual da cidade voltou a funcionar normalmente e a UTI já não tem nenhum paciente de Covid
. Por conta dos altos índices da doença, o município viveu durante quase um mês sob toque de recolher durante a noite.