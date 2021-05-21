Prefeitura recua e desiste de fazer passeio público no ES

O aviso da Prefeitura de Barra de São Francisco mantendo a via fechada aos veículos, mas desistindo do passeio público que tinha programado para domingo Crédito: Reprodução

Convocado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco para este domingo, o passeio público programado para a principal avenida da cidade foi cancelado pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) depois da ampla repercussão negativa do anúncio num momento em que a pandemia de Covid-19 continua fazendo estragos e com iminência de uma terceira onda no Estado, conforme previsto pela Sesa.

Nos últimos dias, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (21) , os casos ativos da doença aumentaram 20% na cidade do Noroeste do Estado, um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus. O índice toma por base os 98 casos ativos de dez dias atrás, o menor índice deste ano no município.

O fechamento da Avenida Jones dos Santos Neves está mantido das 7 da manhã às 18 horas, mas sem qualquer evento. A ideia de deixar a via interrompida aos domingos vem desde que Enivaldo assumiu o atual mandato, em janeiro, para evitar acidentes com pessoas que aproveitam o dia para atividades físicas em família

De acordo com anúncio oficial feito pela prefeitura, a interdição será feita todos os domingos, com o espaço destinado somente a pedestres, mas enquanto o ambiente for pandêmico, não haverá nenhum evento para evitar aglomeração de pessoas. A administração municipal está reforçando também o apelo para que as pessoas que saírem de casa para aproveitar o espaço livre utilizem máscara de proteção.

O município de Barra de São Francisco viveu uma situação trágica nos meses de março e abril, quando morreram 134 pessoas por Covid. A situação foi controlada a partir do final de abril, que teve 60 óbitos, e o mês de maio teve até agora apenas quatro mortes.