Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeitura recua e desiste de fazer passeio público no ES

Conforme a coluna mostrou, evento programado para domingo seria realizado na cidade que teve aumento de 20% nos casos de Covid-19

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 15:01

Públicado em 

21 mai 2021 às 15:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O aviso da Prefeitura de Barra de São Francisco mantendo a via fechada aos veículos, mas desistindo do passeio público que tinha programado para domingo
O aviso da Prefeitura de Barra de São Francisco mantendo a via fechada aos veículos, mas desistindo do passeio público que tinha programado para domingo Crédito: Reprodução
Convocado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco para este domingo, o passeio público programado para a principal avenida da cidade foi cancelado pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) depois da ampla repercussão negativa do anúncio num momento em que a pandemia de Covid-19 continua fazendo estragos e com iminência de uma terceira onda no Estado, conforme previsto pela Sesa.
Nos últimos dias, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (21),  os casos ativos da doença aumentaram 20% na cidade do Noroeste do Estado, um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus. O índice toma por base os 98 casos ativos de dez dias atrás, o menor índice deste ano no município.
O fechamento da Avenida Jones dos Santos Neves está mantido das 7 da manhã às 18 horas, mas sem qualquer evento. A ideia de deixar a via interrompida aos domingos vem desde que Enivaldo assumiu o atual mandato, em janeiro, para evitar acidentes com pessoas que aproveitam o dia para atividades físicas em família

Veja Também

Variante indiana do novo coronavírus é detectada no Maranhão

Sem ter o que fazer, casais fazem fila em motéis de cidade fechada no ES

Covid-19: não há registro de circulação da cepa indiana no ES

De acordo com anúncio oficial feito pela prefeitura, a interdição será feita todos os domingos, com o espaço destinado somente a pedestres, mas enquanto o ambiente for pandêmico, não haverá nenhum evento para evitar aglomeração de pessoas. A administração municipal está reforçando também o apelo para que as pessoas que saírem de casa para aproveitar o espaço livre utilizem máscara de proteção.
O município de Barra de São Francisco viveu uma situação trágica nos meses de março e abril, quando morreram 134 pessoas por Covid. A situação foi controlada a partir do final de abril, que teve 60 óbitos, e o mês de maio teve até agora apenas quatro mortes.
O hospital estadual da cidade voltou a funcionar normalmente e a UTI já não tem nenhum paciente de Covid. Por conta dos altos índices da doença, o município viveu durante quase um mês sob toque de recolher durante a noite.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sesa faz alerta para que municípios do ES não omitam dados da Covid-19

Covid-19: ES quer vacinar população com mais de 55 anos até junho

Após 'BBB', CPI da Covid vira paixão nacional

Queda de cabelo, espinhas, alergias: veja sintomas dermatológicos pós-covid

Plástico: de vilão a aliado durante a pandemia de Covid-19

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Barra de São Francisco Covid-19 Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados