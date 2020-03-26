PM e moradores criam rede solidária para fazer compras para idosos em Colatina

Sociedade e PM unidas pelos idosos em Colatina Crédito: Reprodução

Os idosos entram em contato com o grupo Amigos Solidários, pelo telefone 98823-8829, para que seja feito um agendamento. Um membro do grupo, então, vai à casa do idoso, pega a lista e faz as compras para ele, gratuitamente.

O Amigo Solidários é formado por 17 pessoas, lideradas pelo médico Vitor Louzada, e agora passou a contar também com a presença do tenente-coronel Porto, comandante do 8º BPM, e do capitão Balbino, da Polícia Comunitária . Os policiais não fazem as compras regularmente, mas o capitão Balbino, que idealizou a parceria, explicou que, se necessário, um PM pode comprar um remédio para um idoso, por exemplo.

Foi criado também um grupo com os responsáveis pelos supermercados de Colatina. O representante dos idosos têm prioridade no atendimento. Ele entrega a lista para um funcionário, que faz as compras e entrega o carrinho com as mercadorias para serem pagas no caixa.