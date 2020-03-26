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Leonel Ximenes

PM e moradores criam rede solidária para fazer compras para idosos em Colatina

Grupo Amigos Solidários disponibilizou o celular/zap 98823-8829 para agendar a ida aos supermercados para vovôs e vovós

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:12

Públicado em 

26 mar 2020 às 13:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sociedade e PM unidas pelos idosos em Colatina
Sociedade e PM unidas pelos idosos em Colatina Crédito: Reprodução
Moradores de Colatina e o 8º Batalhão da Polícia Militar se uniram em um grupo de WhatsApp para ajudar os idosos que não podem sair de casa e não têm parentes para fazer compras durante o período de quarentena imposto pelo coronavírus.
Os idosos entram em contato com o grupo Amigos Solidários, pelo telefone 98823-8829, para que seja feito um agendamento. Um membro do grupo, então, vai à casa do idoso, pega a lista e faz as compras para ele, gratuitamente.
O Amigo Solidários é formado por 17 pessoas, lideradas pelo médico Vitor Louzada, e agora passou a contar também com a presença do tenente-coronel Porto, comandante do 8º BPM, e do capitão Balbino, da Polícia Comunitária. Os policiais não fazem as compras regularmente, mas o capitão Balbino, que idealizou a parceria, explicou que, se necessário, um PM pode comprar um remédio para um idoso, por exemplo.

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Foi criado também um grupo com os responsáveis pelos supermercados de Colatina. O representante dos idosos têm prioridade no atendimento. Ele entrega a lista para um funcionário, que faz as compras e entrega o carrinho com as mercadorias para serem pagas no caixa.
O celular do Grupo Amigos Solidários é o mesmo aparelho comunitário do 8º Batalhão e, desde 2018, é utilizado para receber demandas da sociedade. O número fica espelhado na tela do atendente do 190. “Tudo que a sociedade manda, chega para a PM em tempo real”, explica Balbino.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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