Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

PF-ES vence concurso e ganha R$ 1 milhão a mais no orçamento

Setor de emissão de passaporte ficou em 1° lugar na categoria  “Inovação nos Serviços” e em 2° na classificação geral

Públicado em 

15 fev 2022 às 16:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Superintendência da Polícia Federal no ES: prêmio e reconhecimento nacional
Sede da Superintendência da Polícia Federal no ES: prêmio e reconhecimento nacional Crédito: SRPF/ES
O orçamento anual da Superintendência de Polícia Federal no Espírito Santo está quase 10% mais gordo. É que a PF-ES ficou em 2º lugar geral no 1º Concurso de Inovação da Polícia Federal, concorrendo com as superintendências da corporação em todo o país. Como prêmio, a PF capixaba vai ter R$ 1 milhão a mais no orçamento deste ano.
O prêmio foi o reconhecimento aos serviços prestados pela PF do ES no setor de emissão de passaporte, considerado rápido, ágil e eficiente. A Superintendência do ES ficou em 1º lugar na categoria “Inovação nos Serviços” e em 2º na classificação geral.
O orçamento da PF-ES para este ano é de pouco mais de R$ 11,3 milhões, sendo 9,6 milhões para gastos administrativos e 1,7 milhão para a área operacional, que engloba gastos com diárias e passagens para os policiais.

Veja Também

Poucas&Boas: PF usará cão farejador no Aeroporto de Vitória

Saiba o que mais preocupa o novo superintendente da PF no ES

superintendente da PF no Estado, Eugênio Ricas, disse que está estudando onde será investido esse R$ 1 milhão a mais recebido como prêmio. Parte desse recurso, segundo ele, deverá ser investido na construção de uma academia e um tatame para treinamento dos policiais federais. Este equipamento deverá ser instalado em uma área ociosa na superintendência onde funcionava a carceragem, atualmente desativada.

Veja Também

Erick Musso rebate Casagrande sobre uso político da Polícia Federal

Casagrande: “Temos que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal”

Se a verba extra do orçamento puder ser utilizada em custeio, além do investimento, novos setores da PF-ES, ainda não definidos, poderão ser beneficiados
“O prêmio coroa o bom trabalho da equipe no Espírito Santo. O projeto premiado pode ser facilmente replicado em todo o país, demonstrando a importância do investimento em inovação. É muito motivador ver a Polícia Federal no Espírito Santo sendo referência para o resto do Brasil", disse Ricas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Poucas&Boas: Por que Cariacica não está na Força-Tarefa da Polícia Federal?

Polícia Federal cria grupo de elite para situações de alto risco no ES

Barcos que invadem áreas de segurança preocupam a Polícia Federal no ES

Iate de luxo chamou a atenção até da Polícia Federal

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo eugênio ricas Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados