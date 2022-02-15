PF-ES vence concurso e ganha R$ 1 milhão a mais no orçamento

O orçamento anual da Superintendência de Polícia Federal
no Espírito Santo está quase 10% mais gordo. É que a PF-ES ficou em 2º lugar geral no 1º Concurso de Inovação da Polícia Federal, concorrendo com as superintendências da corporação em todo o país. Como prêmio, a PF capixaba vai ter R$ 1 milhão a mais no orçamento deste ano.
O prêmio foi o reconhecimento aos serviços prestados pela PF do ES no setor de emissão de passaporte, considerado rápido, ágil e eficiente. A Superintendência do ES ficou em 1º lugar na categoria “Inovação nos Serviços” e em 2º na classificação geral.
O orçamento da PF-ES para este ano é de pouco mais de R$ 11,3 milhões, sendo 9,6 milhões para gastos administrativos e 1,7 milhão para a área operacional, que engloba gastos com diárias e passagens para os policiais.
O superintendente da PF no Estado, Eugênio Ricas
, disse que está estudando onde será investido esse R$ 1 milhão a mais recebido como prêmio. Parte desse recurso, segundo ele, deverá ser investido na construção de uma academia e um tatame para treinamento dos policiais federais. Este equipamento deverá ser instalado em uma área ociosa na superintendência onde funcionava a carceragem, atualmente desativada.
Se a verba extra do orçamento puder ser utilizada em custeio, além do investimento, novos setores da PF-ES, ainda não definidos, poderão ser beneficiados
“O prêmio coroa o bom trabalho da equipe no Espírito Santo
. O projeto premiado pode ser facilmente replicado em todo o país, demonstrando a importância do investimento em inovação. É muito motivador ver a Polícia Federal no Espírito Santo sendo referência para o resto do Brasil", disse Ricas.