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Leonel Ximenes

Petistas do ES não foram convidados para o casamento de Lula

Cerimônia, que será realizada nesta quarta (18) à noite, vai reunir um grupo seleto de políticos, artistas e advogados

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 18:07

Públicado em 

18 mai 2022 às 18:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Lula e Janja: casamento cercado de segredos
Lula e Janja: casamento cercado de segredos Crédito: Divulgação
Dos cerca de 150 convidados para o casamento de Lula e Janja, na noite desta quarta-feira (18), nenhum deles será do PT do Espírito Santo, segundo a presidente estadual do partido, Jackeline Rocha. O casório político do ano está cercado de segredos, porém, segundo a imprensa nacional, será realizado num cerimonial de luxo na cidade de São Paulo.
Mas os petistas capixabas não precisam ficar tristes. Até o ex-senador Eduardo Suplicy, membro histórico do partido, também não foi convidado para o rega-bofe desta noite. No Espírito Santo, Lula sempre teve uma relação próxima, por exemplo, com Perly Cipriano, João Coser e Iriny Lopes, militantes históricos e em muitos momentos dirigentes do PT-ES. Até o petista mais ilustre atualmente do Estado, o senador e pré-candidato a governador Fabiano Contarato, não vai à cerimônia.
Na lista restrita de participantes da festa estão artistas consagrados, políticos, advogados e familiares do casal. Do meio artístico foram convidados Chico Buarque e a jurista Carol Proner, Gilberto Gil e Flora Gil e Daniela Mercury e Malu Verçosa.

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Entre os políticos, os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB-SP), que será vice de Lula, e Jaques Wagner (PT-BA), o governador Wellington Dias (PI), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT-SP), os deputados federais Rui Falcão (PT-SP) e Márcio Macedo (PT-SE) e o ex-ministro Gilberto Carvalho (PT-SP).
Do mundo jurídico, o advogado Marco Aurélio de Carvalho e sua mulher e os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, que defendem Lula.
O badaladíssimo casamento terá medidas de segurança excepcionais. Os convidados, por exemplo, não poderão portar celulares durante a festa, que tem nove horas de duração prevista.

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Esta será a terceira vez que Lula vai se casar. A primeira mulher dele foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou por pouco mais de dois anos. Em 1974, ele casou-se com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017.
A presidente do PT capixaba considerou natural a ausência dos petistas capixabas da lista restritíssima. “Nesta semana, Lula está vivendo o momento dele, com a família e amigos, desde que deixou a prisão em Curitiba”, disse Jackeline Rocha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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