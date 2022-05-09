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Eleições 2022

Lula posta receita de risoto de chuchu com lula após piada de Alckmin

Em lançamento de chapa neste sábado (7), ex-tucano disse que lula combinava com chuchu

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2022 às 10:38
Um dia após o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) dizer que "lula é um prato que cai bem com chuchu", o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a piada e compartilhou nas redes vídeo com uma receita de risoto misturando os dois ingredientes. "Risoto de Lula com Chuchu, dica pro almoço de domingo! Quem anima testar?", postou a equipe do ex-presidente.
A fala do ex-tucano aconteceu neste sábado (7), no ato de lançamento da pré-candidatura dos dois ao Planalto, e foi aproveitada também por Lula em seu discurso. "Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Mesmo que muitos discordem da sua opinião de que lula é um prato que cai bem com chuchu, o que acredito venha ainda a se tornar um hit da culinária brasileira, quero lhe dizer, perante toda a sociedade brasileira: muito obrigado", discursou Alckmin.
Ao discursar neste sábado, na sequência de Alckmin, Lula reforçou a brincadeira, dizendo que a combinação é extraordinária, será "o prato predileto de todo o ano de 2022 e se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto a partir das eleições". O petista afirmou ainda que a chef de cozinha Bela Gil, que participava do ato como apresentadora e defende a alimentação natural, poderia "abrir um espacinho no restaurante dela só para servir lula e chuchu".
Alckmin, que deixou o PSDB em 2021 para se aproximar do ex-presidente e reforçar a proposta do petista de formar uma frente ampla de partidos contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), já foi chamado de "picolé de chuchu", inclusive por Lula, que à época observou se tratar de "uma coisa insossa".
"Não é à toa que esse governador tem apelido de picolé de chuchu porque é uma coisa insossa, como comida sem sal", disse em 2014.
PSB indica Alckmin para vice de Lula
PSB indica Alckmin para vice de Lula. Crédito: Ricardo Stuckert
Em sabatina da Folha de S.Paulo, durante sua campanha ao governo do estado em 2002, Alckmin disse que levava o apelido na esportiva, quando questionado sobre o fato de o jornalista José Simão chamá-lo de "picolé de chuchu".
"Eu gosto muito de sorvete, mas não gosto de chuchu, então levo na esportiva", respondeu na ocasião. Com a repercussão da piada neste final de semana, Simão, que é colunista da Folha de S.Paulo, fez uma postagem nas redes sociais reivindicando a autoria do apelido. "Fui eu quem apelidou o Alckmin de Picolé de Chuchu!".
​​​Aliados da chapa elogiaram os discursos de Lula e Alckmin neste sábado, após polêmicas nas últimas semanas. Lula evitou temas controversos. O petista adotou a retórica da conciliação em nome do enfrentamento ao presidente Jair Bolsonaro (PL), simbolizada em sua aliança com Alckmin, que deixou o PSDB e se filiou ao PSB para se somar à campanha.
Nos bastidores, a campanha do PT está às voltas com uma crise na área de comunicação, que envolveu avaliações negativas sobre o trabalho e disputas de poder. Os desentendimentos levaram a uma troca no comando da área, com a substituição do ex-ministro Franklin Martins pelo deputado federal Rui Falcão (SP) e pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva.
A mudança incluiu também a saída do marqueteiro Augusto Fonseca e a chegada para seu lugar de Sidônio Palmeira, que já participou da organização do ato deste sábado.

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