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Em visita a BH, Lula se declara torcedor do Cruzeiro: "não aprendi a ser atleticano"

Ex-presidente também celebrou vitória do América-MG sobre o Galo...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 14:12
Em evento realizado em Belo Horizonte, o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou um discurso para apoiadores e líderes de partidos aliados. Durante suas falas, o ex-presidente se declarou torcedor do Cruzeiro, e celebrou a vitória do América-MG contra o Atlético-MG.
- Não é uma eleição fácil, o (Luiz) Dulci é torcedor do América. Eu lamentavelmente não aprendi a ser atleticano, eu virei torcedor do Cruzeiro. Mas, nesses dias, eu fiquei de certa forma feliz, porque eu vi o pequeno América, um time que frequenta sistematicamente a Série B, um time que ganha uma vez e cai na outra, ganha em um ano e cai no outro, mas eu vi o pequeno América bater no gigante Atlético-MG -, expressou Lula. Em seguida, o ex-presidente da república continuou o discurso político, utilizando a metáfora para expressar que é possível vencer as eleições presidenciais deste ano. Esse foi o primeiro compromisso da agenda de Lula após pré-candidatura à presidência.
Crédito: LíderpetistadiscursouemeventonoExpominas,nobairroGameleira(Foto:EdsonLopesJr.

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