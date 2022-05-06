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Eleições 2022

Carro de Lula escapa de cerco de bolsonaristas em Campinas

Ex-presidente participava de compromissos na cidade do interior paulista

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 10:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2022 às 10:45
O carro em que estava o ex-presidente Lula foi cercado por bolsonaristas, na tarde desta quinta-feira (5), na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Usando camisetas da seleção brasileira de futebol e segurando bandeiras do Brasil, o grupo xingou o petista enquanto o veículo em que ele estava tentava passar.
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A manifestação ocorreu em frente a um condomínio onde Lula esteve no local para um almoço. O incidente ocorreu no momento em que ele deixava o local.
Questionada se existem planos de aumentar a segurança do petista durante este ano eleitoral, a assessoria de imprensa de Lula afirmou que não comenta questão de segurança, mas disse que ela já está adequada. Afirmou também que o ex-presidente cumpriu toda a sua agenda programada e que no fim desta quinta compareceu a um ato com milhares de pessoas na Unicamp. Segundo a assessoria de Lula, ninguém se feriu e nada foi quebrado.
No vídeo é possível ver os manifestantes xingando também a equipe do ex-presidente que estava no local, inclusive com ofensas dirigidas aos seguranças do líder do PT - um deles segurava uma arma.
Nas imagens, o momento mais agitado ocorre quando um dos seguranças de Lula retira uma faixa que estava pendurada em um carro estacionado. Na faixa estava escrito "Lula Lixo". Alguns manifestantes perseguiram o segurança com xingamentos, o que elevou a tensão.

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