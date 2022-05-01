Lula fala em recuperar a Petrobras e critica privatização da Eletrobras

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o discurso alusivo ao Dia do Trabalhador, em evento das centrais sindicais em São Paulo, para passar novamente o recado de que não concorda com a privatização da Eletrobras. Além disso, afirmou ser necessário "voltar a recuperar a Petrobras".
"Se a Eletrobras for privatizada, nunca mais vai ter um programa como o Luz para Todos, que levou energia para os mais pobres", disse. Na semana passada, o ex-presidente já havia dito que, se eleito, não permitiria a privatização de estatais como a Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil.
Ele focou o discurso nos problemas econômicos atuais, sobretudo a inflação alta e a perda de renda do trabalhador em consequência disso. "Temos que fazer uma luta incomensurável para reduzir a inflação e transformar inflação em aumento de salário para que o povo possa comer e viver melhor nesse País", disse, afirmando que pegará "um país destruído" (em caso de eleição).
Ele ainda afirmou que, se eleito, pretende regulamentar o trabalho dos entregadores por aplicativo que, segundo ele, precisam ter acesso a seguro saúde e descanso semanal remunerado Disse também que quer chamar trabalhadores para discutir mudanças na aposentadoria e em benefícios.