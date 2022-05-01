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Protesto no Dia do Trabalhador

Lula fala em recuperar a Petrobras e critica privatização da Eletrobras

"Se a Eletrobras for privatizada, nunca mais vai ter um programa como o Luz para Todos, que levou energia para os mais pobres", disse o ex-presidente e pré-candidato pelo PT

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mai 2022 às 18:19
Lula critica políticas do atual governo em protesto do Dia do Trabalhador, em São Paulo
Lula critica políticas do atual governo em protesto do Dia do Trabalhador, em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert/Lula Oficial/witter/Reprodução
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o discurso alusivo ao Dia do Trabalhador, em evento das centrais sindicais em São Paulo, para passar novamente o recado de que não concorda com a privatização da Eletrobras. Além disso, afirmou ser necessário "voltar a recuperar a Petrobras".
"Se a Eletrobras for privatizada, nunca mais vai ter um programa como o Luz para Todos, que levou energia para os mais pobres", disse. Na semana passada, o ex-presidente já havia dito que, se eleito, não permitiria a privatização de estatais como a Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil.
Ele focou o discurso nos problemas econômicos atuais, sobretudo a inflação alta e a perda de renda do trabalhador em consequência disso. "Temos que fazer uma luta incomensurável para reduzir a inflação e transformar inflação em aumento de salário para que o povo possa comer e viver melhor nesse País", disse, afirmando que pegará "um país destruído" (em caso de eleição).
Ele ainda afirmou que, se eleito, pretende regulamentar o trabalho dos entregadores por aplicativo que, segundo ele, precisam ter acesso a seguro saúde e descanso semanal remunerado Disse também que quer chamar trabalhadores para discutir mudanças na aposentadoria e em benefícios.

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