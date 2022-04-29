Advogados de Lula consultaram psicóloga para acusar Moro de 'sede de poder'

"Era preciso trabalhar com suporte técnico sólido. Depois do parecer, assinado por uma das maiores psicólogas forenses dos EUA, pudemos ter a certeza de que Moro tinha de fato ambições políticas e sede de poder, o que o tempo provou ser verdadeiro", segue o advogado. O nome da profissional é mantido em sigilo, por questões contratuais, afirma ele.