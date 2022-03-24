“Pedido à Justiça é para combater fake news”, diz presidente do Bandes

O presidente do Bandes
, Munir Abud, afirmou nesta quinta-feira (24) que o pedido que fez à Justiça Federal, para extração de certidões da Polícia Federal
, foi para que tivesse em mãos elementos concretos para se proteger de eventuais notícias falsas contra ele e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann.
“Fizemos com a finalidade de combater notícias falsas que circulavam em nosso desfavor. Cumpre esclarecer que não há procedimento judicial neste sentido instaurado”, explica Munir Abud, que é alvo constante, junto com o secretário, de ataques nas redes sociais, por parte de opositores do governador Renato Casagrande (PSB).
Como a coluna mostrou nesta quinta-feira
, Munir Abud e Tyago Hoffmann, representados pelo mesmo advogado, fizeram requerimento à PF para “apurar se o nome e CPF do requerente consta em algum procedimento atualmente em curso, especialmente em inquérito policial".
Ambos entraram, no dia 1º de fevereiro, com uma ação de declaração de ausência na Justiça Federal endereçada à PF.
Em relação à petição de Hoffmann, a 4ª Vara Federal Cível de Vitória
informou que essa certidão está disponível no próprio site da Justiça Federal. Em relação ao mesmo pedido feito pelo presidente Bandes, o magistrado ainda não se pronunciou.