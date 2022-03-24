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Leonel Ximenes

“Pedido à Justiça é para combater fake news”, diz presidente do Bandes

Munir Abud e o secretário de Ciência e Tecnologia, Tyago Hoffmann, solicitaram à Justiça Federal informações sobre eventuais inquéritos contra eles na Polícia Federal

Públicado em 

24 mar 2022 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Munir Abud, presidente do Bandes
Munir Abud, presidente do Bandes Crédito: Bandes
O presidente do Bandes, Munir Abud, afirmou nesta quinta-feira (24) que o pedido que fez à Justiça Federal, para extração de certidões da Polícia Federal, foi para que tivesse em mãos elementos concretos para se proteger de eventuais notícias falsas contra ele e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann.
“Fizemos com a finalidade de combater notícias falsas que circulavam em nosso desfavor. Cumpre esclarecer que não há procedimento judicial neste sentido instaurado”, explica Munir Abud, que é alvo constante, junto com o secretário, de ataques nas redes sociais, por parte de opositores do governador Renato Casagrande (PSB).
Como a coluna mostrou nesta quinta-feira, Munir Abud e Tyago Hoffmann, representados pelo mesmo advogado, fizeram requerimento à PF para “apurar se o nome e CPF do requerente consta em algum procedimento atualmente em curso, especialmente em inquérito policial".

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Ambos entraram, no dia 1º de fevereiro, com uma ação de declaração de ausência na Justiça Federal endereçada à PF.
Em relação à petição de Hoffmann, a 4ª Vara Federal Cível de Vitória informou que essa certidão está disponível no próprio site da Justiça Federal. Em relação ao mesmo pedido feito pelo presidente Bandes, o magistrado ainda não se pronunciou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Fake news Renato Casagrande Bandes Justiça Federal Polícia Federal
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