Banco Central aprova indicação de Munir Abud como presidente do Bandes

Governo indicou Munir Abud para presidir o Bandes Crédito: Reprodução | Governo do Estado

Segundo o Bandes, ele tomará posse oficialmente no cargo e dará início às ações como executivo do banco na segunda-feira (1º). O advogado destacou que seu objetivo será ampliar e atualizar os produtos e serviços oferecidos para as empresas de todos os portes do Espírito Santo.

"O banco passou por uma modernização administrativa, reposicionamento comercial e reversão de resultados. Agora vamos dar uma atenção especial ao sistema de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Espírito Santo, bem como buscar a desburocratização de projetos em andamento, assegurando o desenvolvimento econômico do Estado”, apontou.

QUEM É MUNIR ABUD

Advogado, antes de chegar ao Bandes, Munir Abud atuou como diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (ARSP). Foi procurador-geral de Anchieta e conselheiro da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo OAB/ES.

Mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), ele é pós-graduado em Direito Administrativo (2020) pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG).

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SERÁ DIRETOR NO BANDES

Com a fusão da atual Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) com a pasta de Ciência e Tecnologia, que passará a ser comandada por Tyago Hoffmann, o atual titular da Sedes, Marcos Kneip, assumirá uma função de diretoria no Bandes, ainda não divulgada pelo governo.