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Nova gestão

Banco Central aprova indicação de Munir Abud como presidente do Bandes

A partir de segunda-feira (1°), o advogado assume a direção do banco de desenvolvimento capixaba

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2021 às 18:42
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
Governo indicou Munir Abud para presidir o Bandes Crédito: Reprodução | Governo do Estado
Banco Central do Brasil aprovou nesta quarta-feira (24) a  indicação do diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Munir Abud de Oliveira, feita pelo governo do Estado em 4 de janeiro após a saída de Maurício Duque do comando do banco público estadual.
Segundo o Bandes, ele tomará posse oficialmente no cargo e dará início às ações como executivo do banco na segunda-feira (1º). O advogado destacou que seu objetivo será ampliar e atualizar os produtos e serviços oferecidos para as empresas de todos os portes do Espírito Santo.

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"O banco passou por uma modernização administrativa, reposicionamento comercial e reversão de resultados. Agora vamos dar uma atenção especial ao sistema de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Espírito Santo, bem como buscar a desburocratização de projetos em andamento, assegurando o desenvolvimento econômico do Estado”, apontou.

QUEM É MUNIR ABUD

Advogado, antes de chegar ao Bandes, Munir Abud atuou como diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (ARSP). Foi procurador-geral de Anchieta e conselheiro da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo OAB/ES.
Mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), ele é pós-graduado em Direito Administrativo (2020) pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG).

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SERÁ DIRETOR NO BANDES

Outra mudança no Bandes será feita com o reforma no secretariado anunciada nesta quinta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande, divulgada em primeira mão pelo colunista Vitor Vogas, de A Gazeta.
Com a fusão da atual Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) com a pasta de Ciência e Tecnologia, que passará a ser comandada por Tyago Hoffmann, o atual titular da Sedes, Marcos Kneip, assumirá uma função de diretoria no Bandes, ainda não divulgada pelo governo.

Atualização

25/02/2021 - 8:20
A matéria foi atualizada após a informação da ida de Marcos Kneip para o Bandes, confirmada pelo governo do Estado às 20h desta quinta-feira (25).

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