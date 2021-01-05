Maurício Duque deixa presidência do Bandes e governo indica Munir Abud

Também de acordo com nota do governo, o atual diretor de Negócios, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, assume a presidência interinamente até que o nome do atual diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), Munir Abud de Oliveira, escolhido para o cargo, seja analisado pelo Banco Central.