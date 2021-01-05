Maurício Duque deixa presidência do Bandes e governo indica Munir Abud

O governo do Estado informou, nesta segunda-feira (4), que o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Maurício Cézar Duque, se desligou oficialmente do cargo. Após dois anos à frente da instituição, Duque deixa o banco capixaba para trabalhar em projetos pessoais.
Também de acordo com nota do governo, o atual diretor de Negócios, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, assume a presidência interinamente até que o nome do atual diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), Munir Abud de Oliveira, escolhido para o cargo, seja analisado pelo Banco Central.
"Nos últimos anos, o banco capixaba passou por uma modernização por meio de reformulação administrativa, reposicionamento comercial e reversão de resultados negativos", informou a nota.
Duque havia assumido a presidência do banco em março de 2019, no lugar do economista Ângelo Baptista, que, de acordo com o governador Renato Casagrande, à época, iria para a iniciativa privada.