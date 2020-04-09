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Leonel Ximenes

Pastoral do Povo da Rua no ES distribui mais alimentos por causa da pandemia

Em março, mais de 5 mil pessoas foram atendidas por voluntários do órgão vinculado à Arquidiocese de Vitória

Públicado em 

09 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Voluntário da kombi Food Truck da Esperança distribuem almoço em Jardim da Penha
Voluntários do Food Truck da Esperança distribuem almoço em Jardim da Penha Crédito: Gilvan Vitorino
A Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Vitória vem intensificando sua ação social durante a pandemia do novo coronavírus. Por meio de doações de voluntários, foi garantido o atendimento de mais de 5 mil pessoas desde março.
Entre as ações, estão a distribuição de marmitas, com o apoio de uma kombi, em Jardim da Penha, Praia do Canto e Avenida Leitão da Silva; oferta de café da manhã em Santo Antônio; e entrega de produtos como materiais de limpeza e higiene em bairros da Serra e de Cariacica.
A doação de marmitas já era feito antes da pandemia, mas agora o trabalho da distribuição dos alimentos está sendo feito diariamente por causa da Covid-19. Segundo a Pastoral, existe estoque de alimentos suficiente para até o final de abril.

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“Estamos preparando agora uma segunda etapa da campanha, pois esta população fica ainda mais vulnerável ao vírus por seu histórico nas ruas. A ideia é elaborarmos um novo formato para as doações, em tempos de coronavírus, e continuar a assistência", diz o coordenador da Pastoral, Júlio César Pagotto.
Ontem, voluntários distribuíram marmitas na pracinha do Epa em Jardim da Penha, em Vitória. “Senti muita emoção. Chorei, até”, conta, emocionado, o advogado Gilvan Vitorino, que estava passando na hora em que a kombi Food Truck da Esperança estava estacionada na praça.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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