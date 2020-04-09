Pastoral do Povo da Rua no ES distribui mais alimentos por causa da pandemia

Entre as ações, estão a distribuição de marmitas
, com o apoio de uma kombi, em Jardim da Penha
, Praia do Canto e Avenida Leitão da Silva; oferta de café da manhã em Santo Antônio; e entrega de produtos como materiais de limpeza e higiene em bairros da Serra e de Cariacica.
A doação de marmitas já era feito antes da pandemia, mas agora o trabalho da distribuição dos alimentos está sendo feito diariamente por causa da Covid-19
. Segundo a Pastoral, existe estoque de alimentos suficiente para até o final de abril.
“Estamos preparando agora uma segunda etapa da campanha, pois esta população fica ainda mais vulnerável ao vírus por seu histórico nas ruas. A ideia é elaborarmos um novo formato para as doações, em tempos de coronavírus, e continuar a assistência", diz o coordenador da Pastoral, Júlio César Pagotto.
Ontem, voluntários distribuíram marmitas na pracinha do Epa em Jardim da Penha, em Vitória. “Senti muita emoção. Chorei, até”, conta, emocionado, o advogado Gilvan Vitorino, que estava passando na hora em que a kombi Food Truck da Esperança estava estacionada na praça.