Os 16 municípios que farão parte da Rota da Torta Capixaba

Está tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa
o projeto de lei, da deputada Janete de Sá
(PSB), que cria a Rota Turística da Torta Capixaba. A meta é estimular o desenvolvimento das atividades turísticas em 16 municípios capixabas que têm mais tradição na cultura de um dos pratos mais famosos do Espírito Santo.
Os municípios contemplados são: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.
“A torta capixaba é um prato tão presente na história do Estado do Espírito Santo que até Pero Vaz de Caminha comentou em suas cartas sobre o hábito dos índios de comerem uma mistura de frutos do mar com palmito”, destaca a parlamentar.
Herança religiosa dos portugueses, segundo pesquisadores, a torta capixaba passou a ser majoritariamente consumida na Semana Santa. A iguaria tem influências portuguesa, indígena e africana.
O prato, originalmente ligado aos indígenas, surgiu no litoral do Estado. A receita original reúne peixe, siri, caranguejo, camarão e palmito. Foram adicionados ovos, azeitonas, cebola e bacalhau, resultando na torta capixaba como conhecemos hoje.
Cultuada pelo povo capixaba e famosa em todo o país, a torta capixaba tem seu próprio festival, que é realizado durante a Semana Santa na Ilha das Caieiras
, em Vitória. E um projeto de lei que tramita na Assembleia quer tornar o Festival da Torta Capixaba patrimônio cultural do Espírito Santo.