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Leonel Ximenes

Os 16 municípios que farão parte da Rota da Torta Capixaba

Projeto que cria o novo percurso turístico no Espírito Santo está em tramitação na Assembleia Legislativa

Públicado em 

03 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torta Capixaba produzida por Eliana Santos na Ilha das Caieiras
Torta capixaba produzida na Ilha das Caieiras Crédito: Vitor Jubini
Está tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa o projeto de lei, da deputada Janete de Sá (PSB), que cria a Rota Turística da Torta Capixaba. A meta é estimular o desenvolvimento das atividades turísticas em 16 municípios capixabas que têm mais tradição na cultura de um dos pratos mais famosos do Espírito Santo.
Os municípios contemplados são: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.
“A torta capixaba é um prato tão presente na história do Estado do Espírito Santo que até Pero Vaz de Caminha comentou em suas cartas sobre o hábito dos índios de comerem uma mistura de frutos do mar com palmito”, destaca a parlamentar.
Herança religiosa dos portugueses, segundo pesquisadores, a torta capixaba passou a ser majoritariamente consumida na Semana Santa. A iguaria tem influências portuguesa, indígena e africana.
O prato, originalmente ligado aos indígenas, surgiu no litoral do Estado. A receita original reúne peixe, siri, caranguejo, camarão e palmito. Foram adicionados ovos, azeitonas, cebola e bacalhau, resultando na torta capixaba como conhecemos hoje.
Cultuada pelo povo capixaba e famosa em todo o país, a torta capixaba tem seu próprio festival, que é realizado durante a Semana Santa na Ilha das Caieiras, em Vitória. E um projeto de lei que tramita na Assembleia quer tornar o Festival da Torta Capixaba patrimônio cultural do Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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