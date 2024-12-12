O resultado da revisão de votos para vereador em Cariacica

O juiz acabou anulando os 528 votos obtidos por Wilson Gomes de Andrade (PSD) e os 293 de Elaine Kohler (Republicanos), mas o resultado não interferiu no resultado da eleição para o legislativo cariaciquense.
Ambos se candidataram com recurso à Justiça Eleitoral, mas os processos evoluíram, foram para “indeferidos com recurso” e agora foram julgados como “indeferidos", após decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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Em outras palavras: nenhum candidato não eleito acabou sendo beneficiado com a revisão dos votos da Justiça Eleitoral de Cariacica. A diplomação dos eleitos está marcada para o próximo dia 17, às 13h30, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Cariacica.