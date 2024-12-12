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Leonel Ximenes

O resultado da revisão de votos para vereador em Cariacica

Justiça Eleitoral anulou os votos de dois candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 15:49

Públicado em 

12 dez 2024 às 15:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna eletrônica, eleição, voto, votação
Urna eletrônica: diplomação dos eleitos em Cariacica será no dia 17 Crédito: Shutterstock
Os 19 vereadores eleitos em Cariacica para a próxima legislatura (2025-2028) podem encomendar o terno de posse, sem susto. É que o juiz da 32ª Zona Eleitoral, Eneas José Ferreira Miranda, revisou nesta quinta-feira (13) os votos da última eleição para a Câmara, mas não houve alteração na lista dos eleitos em outubro.
O juiz acabou anulando os 528 votos obtidos por Wilson Gomes de Andrade (PSD) e os 293 de Elaine Kohler (Republicanos), mas o resultado não interferiu no resultado da eleição para o legislativo cariaciquense.

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Ambos se candidataram com recurso à Justiça Eleitoral, mas os processos evoluíram, foram para “indeferidos com recurso” e agora foram julgados como “indeferidos", após decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em outras palavras: nenhum candidato não eleito acabou sendo beneficiado com a revisão dos votos da Justiça Eleitoral de Cariacica. A diplomação dos eleitos está marcada para o próximo dia 17, às 13h30, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Cariacica.

OS 19 VEREADORES ELEITOS EM CARIACICA

  1. Dr. Fernando Santório (PP) - 5.360 votos - 2,83%
  2. Edgar do Esporte (União) - 4.631 votos - 2,45%
  3. Renato Machado (PSD) - 4.326 votos - 2,28%
  4. Lei (União) - 4.124 votos - 2,18%
  5. Cleidimar Alemão (Republicanos) - 4.081 votos - 2,15%
  6. Paulo Foto (PP) - 3.993 votos - 2,11%
  7. Lelo Couto (MDB) - 3.898 votos - 2,06%
  8. Marcelo Zonta (PSB) - 3.578 votos - 1,89%
  9. Cabo Fonseca (Rpublicanos) - 3.523 votos - 1,86%
  10. Léo do Iapi (Podemos) - 3.240 votos - 1,71%
  11. Cesinha (PV) - 3.213 votos - 1,70%
  12. Flávio Preto (PSB) - 3.093 votos - 1,63%
  13. Mauro Durval (MDB) - 3.038 votos - 1,60%
  14. Jades Amorim (MDB) - 2.946 votos - 1,56%
  15. Açucena (PT) - 2.644 votos - 1,40%
  16. Jocemir da Enfermagem (Podemos) - 2.596 votos - 1,37%
  17. Romildo Alves (PP) - 2.544 votos - 1,34%
  18. Juquinha (Agir) - 2.285 votos - 1,21%
  19. Ribeirinho (PSD) - 2.257 votos - 1,19%

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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