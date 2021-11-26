O que pode ameaçar o Carnaval no ES, segundo o governo

Na Europa, países voltaram a adotar medidas de restrição por causa de novas variantes da Covid Crédito: Agência Brasil

A situação da pandemia está sob controle, o mês de novembro está chegando ao fim com a menor média móvel de letalidade da doença , fatores que indicam boas possibilidades para a realização do Carnaval do ano que vem, mas um fator ainda preocupa o governo do Estado: a possibilidade de surgimento de uma nova variante da Covid-19 no ES.

“É muito importante que a vacinação continue avançando para evitar o surgimento de outras variantes, bem como é relevante a comprovação da vacinação para as pessoas comprarem os ingressos de eventos festivos, como o Carnaval”, alerta Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

"Uma nova variante poderia reverter as tendências de casos e óbitos, ocasionando eventuais aumentos nesses indicadores da Covid-19. Todavia, os níveis de vacinação alcançados pelo Espírito Santo tornam pouco provável uma reversão de tendência com aumento exponencial. Mesmo assim, caso isso ocorra, a gestão de risco da pandemia pode ser replanejada e recalibrada" Pablo Lira - Diretor do IJSN

Embora exista a preocupação, o especialista do órgão de assessoramento e planejamento do governo do Estado continua otimista. Para ele, a tendência, levando-se em conta o atual cenário, é que não haja agravamento da pandemia no Espírito Santo, como está acontecendo em vastas regiões da Europa.

“Considerando as atuais tendências da pandemia e também considerando que até fevereiro de 2022 todas as microrregiões do Estado estarão no risco muito baixo, com elevados percentuais de vacinação, vejo como pouco provável um aumento exponencial de óbitos da doença", analisa o diretor do IJSN.

Para que a maior festa popular do país seja garantida no ano que vem no Estado, Lira sugere ações práticas que poderiam ser adotadas por sambistas e pelas demais pessoas envolvidas na produção de festas no período da folia.

“As associações e coordenadores desses eventos podem, por exemplo, promover campanhas e ações de conscientização sobre a importância da vacinação para superarmos essa crise e avançarmos na convivência com a pandemia”, aponta.

"Outro risco que pode comprometer o avanço do plano de convivência com a pandemia é uma eventual desaceleração intensa da vacinação. Esse é um risco remoto, mas aconteceu em países como os Estados Unidos" Pablo Lira - Cargo do Autor

O Estado continua com tendência de redução dos casos confirmados e óbitos por Covid-19. O mês de novembro está chegando ao fim com a menor média móvel de letalidade desde o início da pandemia - média de 5,21 mortes nos últimos 14 dias.

Segundo Lira, os dados mais recentes reforçam a importância das vacinas e das ações de gestão de risco para a preservação de vidas e redução dos impactos da pandemia. E dá um exemplo eloquente: "Mesmo iniciando a vacinação antes do Brasil, os Estados Unidos, com 57,9% da população vacinada, foram superados pelos brasileiros, que têm 60% no percentual de pessoas que completaram a vacinação contra a Covid-19".