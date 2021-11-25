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Leonel Ximenes

Vitória pode discordar do governo do ES em relação ao Carnaval

Prefeito Lorenzo Pazolini diz que festa não está decidida e que exigência do passaporte sanitário "é mera especulação"

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:51

Públicado em 

25 nov 2021 às 19:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jucutuquara é a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo
Desfile da Jucutuquara no Sambão do Povo: festa não está garantida em 2022 Crédito: Fernando Madeira
Lembra aquela famosa frase atribuída ao craque Garrincha: “Combinou com os russos?” Se não combinou, é bom que o governo do Estado consulte os russos da vez, a Prefeitura de Vitória, que ainda não decidiu se vai liberar o Carnaval de 2022.
“As decisões do STF [Supremo Tribunal Federal] reconhecem e preservam a autonomia do municípios para definirem as questões locais em relação às medidas de enfrentamento à pandemia”, afirma à coluna o prefeito Lorenzo Pazolini, que diz estar avaliando a situação da pandemia, principalmente na Grande Vitória.
Essa decisão do Supremo, segundo o prefeito, em tese dá respaldo ao município até para tomar uma decisão contrária à que for tomada pelo governo do Estado em relação à maior festa popular do país no ano que vem.
“A Prefeitura de Vitória, organizadora e responsável pelo Carnaval da cidade, reitera que a prioridade é a completa vacinação dos moradores da Capital e a manutenção de medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19”, diz nota enviada por Pazolini.
Em entrevista à Gazeta nesta quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande (PSB) adiantou que vai exigir passaporte sanitário para quem for assistir às escolas de samba ou desfilar na avenida.

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Mas Pazolini parece que não jogou confete nessa posição do governo do Estado. “A suposta exigência de comprovação da vacinação para participação no Carnaval 2022 na Capital é mera especulação.”
O prefeito diz que uma comissão da PMV está monitorando a situação da pandemia na Capital e na Grande Vitória para dar suporte a uma decisão sobre a festa.

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“Até a presente data, não há definição sobre o Carnaval 2022. Todas as decisões sobre o tema serão objeto de discussão com profissionais da saúde, com base em critérios científicos e sanitários, visando à preservação da vida e integridade dos capixabas”, destacou o prefeito.
Será que o samba vai atravessar na avenida?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval Carnaval de Vitória Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Governo do ES Carnaval no ES Pandemia
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