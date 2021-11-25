Vitória pode discordar do governo do ES em relação ao Carnaval

Desfile da Jucutuquara no Sambão do Povo: festa não está garantida em 2022 Crédito: Fernando Madeira

Lembra aquela famosa frase atribuída ao craque Garrincha: “Combinou com os russos?” Se não combinou, é bom que o governo do Estado consulte os russos da vez, a Prefeitura de Vitória, que ainda não decidiu se vai liberar o Carnaval de 2022

“As decisões do STF [Supremo Tribunal Federal] reconhecem e preservam a autonomia do municípios para definirem as questões locais em relação às medidas de enfrentamento à pandemia”, afirma à coluna o prefeito Lorenzo Pazolini, que diz estar avaliando a situação da pandemia, principalmente na Grande Vitória.

Essa decisão do Supremo, segundo o prefeito, em tese dá respaldo ao município até para tomar uma decisão contrária à que for tomada pelo governo do Estado em relação à maior festa popular do país no ano que vem.

“A Prefeitura de Vitória, organizadora e responsável pelo Carnaval da cidade, reitera que a prioridade é a completa vacinação dos moradores da Capital e a manutenção de medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19”, diz nota enviada por Pazolini.

Em entrevista à Gazeta nesta quinta-feira (25) , o governador Renato Casagrande (PSB) adiantou que vai exigir passaporte sanitário para quem for assistir às escolas de samba ou desfilar na avenida.

Mas Pazolini parece que não jogou confete nessa posição do governo do Estado. “A suposta exigência de comprovação da vacinação para participação no Carnaval 2022 na Capital é mera especulação.”

O prefeito diz que uma comissão da PMV está monitorando a situação da pandemia na Capital e na Grande Vitória para dar suporte a uma decisão sobre a festa.

“Até a presente data, não há definição sobre o Carnaval 2022. Todas as decisões sobre o tema serão objeto de discussão com profissionais da saúde, com base em critérios científicos e sanitários, visando à preservação da vida e integridade dos capixabas”, destacou o prefeito.