Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Secretários estaduais de Saúde são unânimes em recusa a Carnaval em 2022
Aglomeração

Secretários estaduais de Saúde são unânimes em recusa a Carnaval em 2022

Ainda que o cenário da pandemia da Covid-19 esteja melhor que o de meses anteriores, há o temor de que as aglomerações gerem uma nova onda de contaminações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2021 às 10:14

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:14

Movimentação de foliões durante os festejos do carnaval de São Paulo, em 2020
Secretários estaduais de Saúde são unânimes na reprovação à realização de Carnaval em 2022 Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na reprovação à realização de Carnaval em 2022. É o que afirma Carlos Lula, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e titular da pasta no Maranhão. "Entre os secretários, ninguém concorda com o Carnaval", diz.
Ainda que o cenário da pandemia da Covid-19 esteja melhor que o de meses anteriores, há o temor de que as aglomerações gerem uma nova onda de contaminações.
Lula ressalta, por outro lado, que os secretários que existem outras razões para que os eventos sejam realizados, como, por exemplo, a pressão de profissionais da cultura.
Até o momento, ao menos 58 cidades paulistas já anunciaram o cancelamento dos festejos, entre elas São Luiz do Paraitinga, Franca e Ubatuba.
Em capitais como São PauloSalvadorRio de Janeiro e Recife, a realização de eventos ainda é incerta e depende da evolução da pandemia.

Veja Também

Cidades do interior de SP cancelam carnaval em 2022 por causa da Covid

A hipocrisia das campanhas conservadoras pelo cancelamento do carnaval 2022

Veto a carnaval não está sujeito apenas à vontade de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Saúde São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Covid-19 Recife (PE) Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados