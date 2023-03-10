O penetra da festa: quem é o time que lidera o Capixabão?

Tem “penetra” na festa do futebol capixaba
. O Capixabão, nos critérios de desempate, não é liderado por nenhum dos times tradicionais do Espírito Santo. Quem está na ponta, após a realização de oito rodadas do campeonato de 2023, é uma equipe com menos de 10 anos de fundação: o Porto Vitória, fundado em 2014.
O time tem 16 pontos – mesma quantidade que o Vitória -, mas se destaca nos critérios de desempate. O clube passou a disputar competições da categoria profissional em 2021. O acesso veio no ano seguinte, com a campanha de vice-campeão do Campeonato Capixaba Série B.
Entre os atletas revelados pelo Porto Vitória estão o goleiro Denivys, do Cruzeiro, e o zagueiro Natan Bernardo, ex-Flamengo e atualmente no Red Bull Bragantino-SP.
Ter bom resultado no Estadual é fundamental para as pretensões do clube novato em nível nacional. Segundo as regras do Capixabão, os dois finalistas se classificam para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, e o campeão garante também o passaporte para a Copa do Brasil e a Copa Verde, ambas também no ano que vem.
O Verdão, como também é conhecido, recebe neste sábado (11) o Nova Venécia, no Kleber Andrade
, às 15h, em partida válida pela nona rodada do Estadual.