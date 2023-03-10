O penetra da festa: quem é o time que lidera o Capixabão?

O time tem 16 pontos – mesma quantidade que o Vitória -, mas se destaca nos critérios de desempate. O clube passou a disputar competições da categoria profissional em 2021. O acesso veio no ano seguinte, com a campanha de vice-campeão do Campeonato Capixaba Série B.

Ter bom resultado no Estadual é fundamental para as pretensões do clube novato em nível nacional. Segundo as regras do Capixabão, os dois finalistas se classificam para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, e o campeão garante também o passaporte para a Copa do Brasil e a Copa Verde, ambas também no ano que vem.