Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O penetra da festa: quem é o time que lidera o Capixabão?

Clube fundado há menos de 10 anos é o destaque do Campeonato Estadual

Publicado em 10 de Março de 2023 às 16:36

Públicado em 

10 mar 2023 às 16:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Time do Porto Vitória, que lidera o Campeonato Capixaba 2023 após oito rodadas
Time do Porto Vitória, que lidera o Campeonato Capixaba 2023 após oito rodadas Crédito: Divulgação
Tem “penetra” na festa do futebol capixaba. O Capixabão, nos critérios de desempate, não é liderado por nenhum dos times tradicionais do Espírito Santo. Quem está na ponta, após a realização de oito rodadas do campeonato de 2023, é uma equipe com menos de 10 anos de fundação: o Porto Vitória, fundado em 2014.
O time tem 16 pontos – mesma quantidade que o Vitória -, mas se destaca nos critérios de desempate. O clube passou a disputar competições da categoria profissional em 2021. O acesso veio no ano seguinte, com a campanha de vice-campeão do Campeonato Capixaba Série B.

Veja Também

Pazolini e outros pés-frios na derrota e eliminação do Vitória

Pés-frios? Casagrande e cia. torceram pelo Vasco. Deu no que deu...

Entre os atletas revelados pelo Porto Vitória estão o goleiro Denivys, do Cruzeiro, e o zagueiro Natan Bernardo, ex-Flamengo e atualmente no Red Bull Bragantino-SP.
O escudo do Verdão, como também é conhecido o Porto Vitória
O escudo do Verdão, como também é conhecido o Porto Vitória Crédito: Divulgação
Ter bom resultado no Estadual é fundamental para as pretensões do clube novato em nível nacional. Segundo as regras do Capixabão, os dois finalistas se classificam para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, e o campeão garante também o passaporte para a Copa do Brasil e a Copa Verde, ambas também no ano que vem.

Veja Também

Fui ao velório do Rei Pelé: escolhi testemunhar a história

O Verdão, como também é conhecido, recebe neste sábado (11) o Nova Venécia, no Kleber Andrade, às 15h, em partida válida pela nona rodada do Estadual.

Veja Também

Funerária em Vitória vende caixões de time de futebol. Tem do Vasco

Não é só a Argentina: o ES também recebeu uma família Messi

Deu no New York Times: o que o maior jornal do mundo disse sobre Richarlison

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Capixabão copa do brasil Estádio Kleber Andrade Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados