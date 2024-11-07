O impressionante aumento da frota de veículos elétricos no ES

Os veículos elétricos se popularizaram também no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Os veículos elétricos se popularizaram no Espírito Santo e essa percepção se dá visualmente e também nos números. Segundo informações do Observatório do Trânsito do Detran-ES , a frota desse tipo saiu de 3.389, em 2022, para 10.389 – isso tomando como referência até esta segunda-feira (4).

Em pouco mais de dois anos, trata-se de um aumento de 207% da quantidade de carros e outros tipos de veículos do gênero. Conforme o Detran/ES, há mais carros assim no interior do que na Grande Vitória : 5.233 contra 5.156.

Destaca-se que a maioria dos veículos foi fabricada no ano passado (36,58% ou 3.800) e o segundo lugar fica com aqueles que são de 2024 (2.649 ou 25,50%).

CRESCIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO

A expectativa de vendas de veículos eletrificados no Brasil para 2024 subiu para mais de 160 mil unidades, segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A previsão inicial, que estimava a comercialização de 150 mil veículos elétricos e híbridos ao longo do ano, deverá ser superada agora em novembro.

Ricardo Bastos, presidente da ABVE, destacou que o aumento nas vendas representa um forte crescimento de 70% em relação aos 93.927 veículos eletrificados emplacados no ano anterior.

De acordo com a previsão baseada em um cenário favorável, os veículos eletrificados de todos os tipos (BEV, PHEV, HEV e MHEV) representarão mais de metade das vendas totais, com 1,5 milhão de emplacamentos anuais até 2030, avançando para impressionantes 90% de participação até 2040.

O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal ressalta que para boas práticas e proteção do condutor e dos passageiros, é preciso estar atento ao manual do proprietário.