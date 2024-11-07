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Leonel Ximenes

O impressionante aumento da frota de veículos elétricos no ES

Em pouco mais de dois anos ocorreu um aumento de 207% na quantidade de carros desse tipo

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

07 nov 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro elétrico, eletrificado
Os veículos elétricos se popularizaram também no Espírito Santo Crédito: Shutterstock
Os veículos elétricos se popularizaram no Espírito Santo e essa percepção se dá visualmente e também nos números. Segundo informações do Observatório do Trânsito do Detran-ES, a frota desse tipo saiu de 3.389, em 2022, para 10.389 – isso tomando como referência até esta segunda-feira (4).
Em pouco mais de dois anos, trata-se de um aumento de 207% da quantidade de carros e outros tipos de veículos do gênero. Conforme o Detran/ES, há mais carros assim no interior do que na Grande Vitória: 5.233 contra 5.156.
Destaca-se que a maioria dos veículos foi fabricada no ano passado (36,58% ou 3.800) e o segundo lugar fica com aqueles que são de 2024 (2.649 ou 25,50%).

CRESCIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO

A expectativa de vendas de veículos eletrificados no Brasil para 2024 subiu para mais de 160 mil unidades, segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A previsão inicial, que estimava a comercialização de 150 mil veículos elétricos e híbridos ao longo do ano, deverá ser superada agora em novembro.
Ricardo Bastos, presidente da ABVE,  destacou que o aumento nas vendas representa um forte crescimento de 70% em relação aos 93.927 veículos eletrificados emplacados no ano anterior.
De acordo com a previsão baseada em um cenário favorável, os veículos eletrificados de todos os tipos (BEV, PHEV, HEV e MHEV) representarão mais de metade das vendas totais, com 1,5 milhão de emplacamentos anuais até 2030, avançando para impressionantes 90% de participação até 2040.
O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal ressalta que para boas práticas e proteção do condutor e dos passageiros, é preciso estar atento ao manual do proprietário.
“A manutenção é diferente da do automóvel tradicional, já que o carro elétrico tem bem menos partes móveis do que o convencional. Mas o que vale é seguir a legislação e manter direção segura, para que o trânsito seja pacífico para todos”, recomendou o especialista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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