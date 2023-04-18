Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O dia em que o TJ do ES recebeu um representante do governo de Cuba

A geopolítica internacional esteve na pauta do encontro do diplomata com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 13:36

Públicado em 

18 abr 2023 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homero Mafra (à esquerda), Fabio Clem, Pedro Monzón e Jasely Fernandez Garrido no TJES
Homero Mafra (à esquerda), Fabio Clem, Pedro Monzón e Jasely Fernandez Garrido no TJES Crédito: TJES
Ninguém cerrou os punhos e cantou “A Internacional”, não se ouviu ninguém proclamar “viva a revolução!”, não se falou mal do capitalismo. Foi uma visita meramente protocolar (institucional) do cônsul-geral de Cuba no Brasil ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, marcada pela civilidade e pelos bons-modos (em outros tempos, nem seria preciso destacar essas qualidades).
Pedro Monzón e sua mulher, Jasely Fernandez Garrido, foram recebidos pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Cleim de Oliveira, na visita articulada pelo advogado e ex-presidente da OAB-ES Homero Mafra, o mais cubano dos capixabas.
Em se tratando de Cuba, a esquerda esteve representada também pelo deputado federal Helder Salomão (PT), o vereador de Vitória André Moreira (PSOL) e o ex-subsecretário de Direitos Humanos do Estado Perly Cipriano (PT), entre outras pessoas que acompanharam o encontro.

Veja Também

Ex-prefeito comunista entra para o governo Casagrande

Sem Marx, sem voto: as cidades mais anticomunistas na eleição do ES

Monzón falou sobre o impacto para o seu país dos 60 anos de bloqueio econômico a Cuba, imposto pelos EUA, e defendeu que as nações devem negociar em condições de igualdade umas com as outras. Além disso, o diplomata ressaltou a importância do estreitamento de laços entre Brasil e Cuba.
O presidente do Tribunal de Justiça do ES, por sua vez, deu as boas-vindas a todos os membros da comitiva e agradeceu a visita de cortesia. Fabio Clem também destacou a importância do diálogo entre países e instituições, bem como o respeito à autoconstituição dos povos.
A visita do diplomata cubano ao TJ aconteceu na sexta-feira (14), véspera da 2ª etapa do Interestadual ES/RJ de Solidariedade a Cuba, realizada em Vitória, com a participação de Monzón.
O cônsul-geral de Cuba iria se encontrar também com Casagrande (PSB) e o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos (Podemos), mas, segundo Homero Mafra, o encontro não foi possível porque o governador e o deputado estavam recebendo o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que esteve em Linhares para a inauguração do aeroporto local. “Mas o cônsul falou com o governador por telefone”, conta Homero.

Veja Também

Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

Durante a 2ª etapa Interestadual ES/RJ de Solidariedade a Cuba, no sábado (15), no Triplex Vermelho, no Centro de Vitória, o assunto predominante foi o bloqueio à ilha comunista: “O bloqueio fere o Direito Internacional”, afirma Homero.
No final, Monzón voltou a São Paulo, cidade onde fica o consulado-geral de Cuba, satisfeito com a recepção que teve. E o Espírito Santo mostrou que é educado e bom anfitrião - e continua sendo capitalista (fique tranquilo, não será desta vez que seu Fiat Uno 97 será confiscado).

Veja Também

Não fique nervoso: cor vermelha na Igreja não tem nada a ver com comunismo

Cidade conservadora é a que tem mais filiados a partido comunista no ES

Morre no ES, aos 56 anos, “o último dos comunistas românticos”

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Estados Unidos Justiça TJES Cuba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados