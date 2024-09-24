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Leonel Ximenes

Não, não é o smartphone: saiba o que o ES mais vende pela internet

Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais concentram 60% do comércio virtual brasileiro

Públicado em 

24 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Compra on-line; Black Friday; e-commerce; compra virtual; comércio eletrônico
No ano passado, o comércio eletrônico brasileiro movimentou o equivalente a R$ 196,1 bilhões Crédito: Freepik
Sonho do consumo de milhões, o smartphone é o produto mais vendido no Brasil pelo e-commerce, segundo o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Mas, no Espírito Santo, o produto que lidera as vendas digitais é o aparelho de ar-condicionado.
A lista varia de Estado para Estado. Em Minas Gerais, por exemplo, os produtos mais vendidos são os calçados; em Santa Catarina e Paraíba, refrigeradores e congeladores; em Goiás, os automóveis, enquanto que o livro foi o produto mais vendido no Distrito Federal.
No ano passado, os celulares movimentaram R$ 10,3 bilhões. Em seguida, a compra de livros, brochuras e impressos representou um movimento de R$ 6,4 bilhões; televisores, R$ 5,3 bilhões; refrigeradores e congeladores, R$ 5 bilhões; tablets, R$ 4,4 bilhões e complementos alimentares R$ 3,7 bilhões.
Não, não é o smartphone: saiba o que o ES mais vende pela internet
Aliás, de acordo com o Observatório, o Espírito Santo está ao lado de gigantes no comércio virtual brasileiro. Junto com São Paulo e Minas Gerais, esses três Estados concentraram o percentual de 60% dos negócios feitos por e-commerce em 2023.
No ano passado, o comércio eletrônico brasileiro cresceu 4% em relação a 2022 e movimentou o equivalente a R$ 196,1 bilhões. O e-commerce brasileiro mais do que quintuplicou de tamanho em relação ao movimento registrado em 2016, pouco mais de R$ 39 bilhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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