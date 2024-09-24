Não, não é o smartphone: saiba o que o ES mais vende pela internet

Sonho do consumo de milhões, o smartphone é o produto mais vendido no Brasil pelo e-commerce, segundo o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Mas, no Espírito Santo, o produto que lidera as vendas digitais é o aparelho de ar-condicionado.
A lista varia de Estado para Estado. Em Minas Gerais
, por exemplo, os produtos mais vendidos são os calçados; em Santa Catarina e Paraíba, refrigeradores e congeladores; em Goiás, os automóveis, enquanto que o livro foi o produto mais vendido no Distrito Federal.
No ano passado, os celulares movimentaram R$ 10,3 bilhões. Em seguida, a compra de livros
, brochuras e impressos representou um movimento de R$ 6,4 bilhões; televisores, R$ 5,3 bilhões; refrigeradores e congeladores, R$ 5 bilhões; tablets, R$ 4,4 bilhões e complementos alimentares R$ 3,7 bilhões.
Aliás, de acordo com o Observatório, o Espírito Santo está ao lado de gigantes no comércio virtual brasileiro. Junto com São Paulo e Minas Gerais, esses três Estados concentraram o percentual de 60% dos negócios feitos por e-commerce em 2023.
No ano passado, o comércio eletrônico brasileiro cresceu 4% em relação a 2022 e movimentou o equivalente a R$ 196,1 bilhões. O e-commerce brasileiro mais do que quintuplicou de tamanho em relação ao movimento registrado em 2016, pouco mais de R$ 39 bilhões.