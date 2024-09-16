Rede de academias investe R$ 60 milhões para abrir 20 unidades no ES

Unidade da Ultra em Civit II, na Serra, a primeira unidade da rede no Espírito Santo Crédito: Divulgação

O mercado capixaba de academias está exibindo grande musculatura - sem trocadilho. Depois de a Bio Ritmo, conforme mostrou a coluna , anunciar a abertura da sua primeira unidade no Espírito Santo, é a vez da Rede Ultra Academia anunciar a expansão dos seus negócios no Estado.

A primeira academia da Ultra foi inaugurada há quatro meses na Serra (Civit II), mas estão em obras ou em processo de finalização de liberação unidades em outras oito cidades. Essas novas academias deverão ser inauguradas no prazo máximo de um ano, num total de nove em 12 meses de operação no ES.

Mas a expansão vai continuar. A meta traçada por Camilo Bonna Mauri, proprietário da Moviment Academia e Maurício Boto, já franqueado da Ultra, é chegar a um total aproximado de 20 unidades em dois anos. Os dois empresários são os responsáveis pela expansão no Espírito Santo, mas não há exclusividade já que a Ultra busca mais franqueados no mercado capixaba.

O investimento é robusto em um mercado considerado muito competitivo e que está na mira das grandes redes nacionais. “O gasto aproximado é de R$ 30 milhões nessas unidades já em implantação, e o previsto para as novas unidades é de mais R$ 30 milhões, totalizando aproximadamente R$ 60 milhões para o Estado do Espírito Santo”, contabiliza.

Alegando razões estratégicas de mercado, Camilo Mauri não revelou as cidades que receberão as próximas academias da Ultra no ES, mas adiantou que Vitória, Vila Velha e Guarapari estão no pacote de investimentos da rede, assim como cidades com população acima de 100 mil habitantes no interior do Estado.

O mercado de trabalho agradece: “Com o início de obras e já com a unidade aberta, estimamos em torno de 300 postos de trabalho gerados, podendo chegar a 500 empregos diretos e indiretos”, calcula o empresário.

Para o público, segundo Mauri, o valor médio da mensalidade será de R$ 127. “Trabalhamos com planos bem acessíveis entregando tudo o que uma academia de alto valor entrega. Este valor pode ser maior ou menor dependendo da quantidade de atividades escolhida, incluindo o cliente poder utilizar qualquer uma das unidades da Rede Ultra Academia”, explica.

A Rede Ultra Academia tem 50 unidades em 12 Estados. A meta da empresa é chegar a 95 no ano que vem, 135 em 2026, 175 em 2027 e 225 unidades em 2028.