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Leonel Ximenes

N° de advogados por habitantes: ES abaixo da média do Brasil

Número de mulheres na profissão é ligeiramente maior que o de homens

Públicado em 

14 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da OAB
Sede do Conselho Federal da OAB em Brasília-DF Crédito: OAB / Divulgação
No país dos advogados, o Espírito Santo tem 6,1 desses profissionais para cada grupo de mil habitantes, segundo dados atualizados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e compilados pelo perfil Brasil em Mapas. A média nacional é de 6,2 advogados por mil habitantes, fazendo do país o maior em proporção de advogados do mundo, com um profissional a cada 164 pessoas.
O Brasil, que tem um total de 1,3 milhão de advogados registrados na OAB, em números absolutos, está à frente até dos EUA (1,2 milhão de profissionais, 1 a cada 253 pessoas) e perde para a Índia, com 2 milhões, com um advogado para cerca de 700 pessoas.
Lembrando que a população dos Estados Unidos é de 333,3 milhões de habitantes, enquanto a da Índia é de 1,4 bilhão. O Brasil tem em torno de 220 milhões.
Apesar de ter um grande número de advogados registrados, a distribuição desses profissionais é muito desigual no território nacional. O maior número absoluto de advogados com registro está centrada em São Paulo, com mais de 350 mil profissionais, e o menor em Roraima, com cerca de 2,5 mil.

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Em proporção, a maior taxa por mil habitantes é observada na capital do país - o Distrito Federal tem 15,4 advogados a cada mil habitantes, com Rio de Janeiro (8,7) e Rio Grande do Sul (8,2) logo atrás.
Contudo, a maior porção do país ainda está abaixo da média brasileira. Os Estados do Pará e Maranhão apresentam as menores taxas, com 2,7 e 2,8, respectivamente.
"Consideramos o número de advogados no mercado compatível com as novas áreas da advocacia que têm surgido. Importante a manutenção do Exame de Ordem para que essa entrada assegure ao cidadão um profissional de qualidade e ao mesmo tempo seja revista a permanência de faculdades com baixo índice de aprovação. Entendemos que a OAB precisa voltar a dar parecer vinculativo sobre abertura e reconhecimento dos cursos de Direito no Brasil."
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES
Por gênero, as mulheres são maioria: são cerca de 670 mil mulheres exercendo a profissão ante 644 mil homens.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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