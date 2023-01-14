N° de advogados por habitantes: ES abaixo da média do Brasil

"Consideramos o número de advogados no mercado compatível com as novas áreas da advocacia que têm surgido. Importante a manutenção do Exame de Ordem para que essa entrada assegure ao cidadão um profissional de qualidade e ao mesmo tempo seja revista a permanência de faculdades com baixo índice de aprovação. Entendemos que a OAB precisa voltar a dar parecer vinculativo sobre abertura e reconhecimento dos cursos de Direito no Brasil."