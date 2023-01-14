N° de advogados por habitantes: ES abaixo da média do Brasil

No país dos advogados, o Espírito Santo tem 6,1 desses profissionais para cada grupo de mil habitantes, segundo dados atualizados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e compilados pelo perfil Brasil em Mapas. A média nacional é de 6,2 advogados por mil habitantes, fazendo do país o maior em proporção de advogados do mundo, com um profissional a cada 164 pessoas.
O Brasil, que tem um total de 1,3 milhão de advogados registrados na OAB, em números absolutos, está à frente até dos EUA
(1,2 milhão de profissionais, 1 a cada 253 pessoas) e perde para a Índia, com 2 milhões, com um advogado para cerca de 700 pessoas.
Lembrando que a população dos Estados Unidos é de 333,3 milhões de habitantes, enquanto a da Índia é de 1,4 bilhão. O Brasil tem em torno de 220 milhões.
Apesar de ter um grande número de advogados registrados, a distribuição desses profissionais é muito desigual no território nacional. O maior número absoluto de advogados com registro está centrada em São Paulo
, com mais de 350 mil profissionais, e o menor em Roraima, com cerca de 2,5 mil.
Em proporção, a maior taxa por mil habitantes é observada na capital do país - o Distrito Federal tem 15,4 advogados a cada mil habitantes, com Rio de Janeiro (8,7) e Rio Grande do Sul (8,2) logo atrás.
Contudo, a maior porção do país ainda está abaixo da média brasileira. Os Estados do Pará
e Maranhão apresentam as menores taxas, com 2,7 e 2,8, respectivamente.
Por gênero, as mulheres são maioria: são cerca de 670 mil mulheres exercendo a profissão ante 644 mil homens.