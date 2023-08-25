Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Moradores vão se transformar em turistas da sua própria cidade no ES

Passeios promovidos pela prefeitura serão gratuitos e realizados em um ônibus turístico; o foco são os cidadãos das áreas carentes do município

Públicado em 

25 ago 2023 às 16:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ônibus que levará os moradores aos principais pontos turísticos de Vila Velha
O ônibus que levará os moradores aos principais pontos turísticos de Vila Velha Crédito: PMVV
Prefeitura de Vila Velha acaba de lançar o projeto Dia D Turista, pelo qual moradores de regiões menos favorecidas da cidade poderão conhecer os principais pontos turísticos canelas-verdes. Os passeios serão gratuitos e realizados em um ônibus turístico.
Para o primeiro passeio, agendado para o próximo dia 2 de setembro, as inscrições estão abertas. Poderá participar do tour uma pessoa maior de 18 anos por cadastro, acompanhada de até três dependentes menores. Os interessados em participar devem realizar a inscrição clicando aqui. São 49 vagas por saída.
O foco do Dia D Turista está nos moradores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que têm dependentes matriculados na rede municipal de ensino.
Moradores vão se transformar em turistas da sua própria cidade no ES

Veja Também

Conheça as cidades mais infiéis do Brasil: ES fica fora do ranking

“100 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer”: ES só tem um

"Para este passeio inaugural, podem se inscrever apenas moradores da Região IV (Grande Cobilândia), que inclui os seguintes bairros: Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Polo Empresarial Novo México", informa o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.
O ponto de embarque e desembarque do ônibus do projeto, o Bustour, será na Praça Deus Pai, em Cobilândia, com saída prevista para 8h. O passeio tem duração estimada de quatro horas por um roteiro que já está definido.

Veja Também

Cariacica globalizada: cidade agora recebe visitantes em inglês

Cidade do ES está entre as 15 do país com mais cervejarias registradas

O coletivo especial passará pela orla das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Haverá paradas programadas em locais de relevante importância turística para a cidade, como o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, além da Igreja do Rosário, Museu Homero Massena e Casa da Memória, na Prainha. Não será permitido o embarque e desembarque fora da Praça Deus Pai.
Para mais informações sobre o projeto Dia D Turista, os interessados podem entrar em contato com a Semcult, pelo telefone (27) 3149-7335, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A PMVV explica que serão duas datas de passeio por mês até dezembro. As datas e as regiões contempladas serão divulgadas pela prefeitura em suas redes sociais.

Veja Também

Os oito municípios do ES que estão fora do Mapa do Turismo Brasileiro

A foto de um capixaba escolhida pelo Ministério do Turismo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Turismo no ES Vila Velha Turismo Cadúnico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados