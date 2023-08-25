Moradores vão se transformar em turistas da sua própria cidade no ES

A Prefeitura de Vila Velha
acaba de lançar o projeto Dia D Turista, pelo qual moradores de regiões menos favorecidas da cidade poderão conhecer os principais pontos turísticos canelas-verdes. Os passeios serão gratuitos e realizados em um ônibus turístico.
Para o primeiro passeio, agendado para o próximo dia 2 de setembro, as inscrições estão abertas. Poderá participar do tour uma pessoa maior de 18 anos por cadastro, acompanhada de até três dependentes menores. Os interessados em participar devem realizar a inscrição clicando aqui. São 49 vagas por saída.
"Para este passeio inaugural, podem se inscrever apenas moradores da Região IV (Grande Cobilândia), que inclui os seguintes bairros: Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Polo Empresarial Novo México", informa o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.
O ponto de embarque e desembarque do ônibus do projeto, o Bustour, será na Praça Deus Pai, em Cobilândia, com saída prevista para 8h. O passeio tem duração estimada de quatro horas por um roteiro que já está definido.
O coletivo especial passará pela orla das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Haverá paradas programadas em locais de relevante importância turística para a cidade, como o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, além da Igreja do Rosário, Museu Homero Massena e Casa da Memória, na Prainha
. Não será permitido o embarque e desembarque fora da Praça Deus Pai.
Para mais informações sobre o projeto Dia D Turista, os interessados podem entrar em contato com a Semcult, pelo telefone (27) 3149-7335, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A PMVV explica que serão duas datas de passeio por mês até dezembro. As datas e as regiões contempladas serão divulgadas pela prefeitura em suas redes sociais.