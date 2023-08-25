O ônibus que levará os moradores aos principais pontos turísticos de Vila Velha Crédito: PMVV

Prefeitura de Vila Velha acaba de lançar o projeto Dia D Turista, pelo qual moradores de regiões menos favorecidas da cidade poderão conhecer os principais pontos turísticos canelas-verdes. Os passeios serão gratuitos e realizados em um ônibus turístico.

Para o primeiro passeio, agendado para o próximo dia 2 de setembro, as inscrições estão abertas. Poderá participar do tour uma pessoa maior de 18 anos por cadastro, acompanhada de até três dependentes menores. Os interessados em participar devem realizar a inscrição clicando aqui. São 49 vagas por saída.

O foco do Dia D Turista está nos moradores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que têm dependentes matriculados na rede municipal de ensino.

Your browser does not support the audio element. Moradores vão se transformar em turistas da sua própria cidade no ES

"Para este passeio inaugural, podem se inscrever apenas moradores da Região IV (Grande Cobilândia), que inclui os seguintes bairros: Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Polo Empresarial Novo México", informa o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

O ponto de embarque e desembarque do ônibus do projeto, o Bustour, será na Praça Deus Pai, em Cobilândia, com saída prevista para 8h. O passeio tem duração estimada de quatro horas por um roteiro que já está definido.

O coletivo especial passará pela orla das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Haverá paradas programadas em locais de relevante importância turística para a cidade, como o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, além da Igreja do Rosário, Museu Homero Massena e Casa da Memória, na Prainha . Não será permitido o embarque e desembarque fora da Praça Deus Pai.