“100 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer”: ES só tem um

A Folha de S. Paulo publicou a relação dos 100 lugares mais incríveis no Brasil que, no entender do jornal paulista, devem ser conhecidos antes de morrer. Na lista, o Espírito Santo é citado apenas uma vez - a cidade de Domingos Martins
.
Se serve de consolo, o Estado capixaba é lembrado pela “metade” pelo jornal, que cita o ES ao lado de Minas Gerais
no compartilhamento do Pico da Bandeira, “um dos mais altos do Brasil e a principal atração do Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os dois Estados”.
Sobre Domingos Martins, a Folha ilustra a matéria com uma foto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, e sobre a cidade diz que “recebeu imigrantes alemães e italianos”.
Mas o destaque mesmo fica reservado para Pedra Azul
, chamada de cartão-postal e descrita como “uma rocha de quase 800m de altura que muda de cor de acordo com a incidência da luz solar”.
Lugares de grande apelo turístico como Guarapari, o Convento da Penha, Itaúnas, Santa Teresa e a Praia da Costa são ignorados no levantamento.
Para a escolha dos 100 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer, a Folha de S. Paulo considerou os itens “cachoeiras”, “cânions e picos”, “cidades históricas”, “festas populares”, “para curtir o frio”, “parques estaduais”, “parques nacionais”, “praias selvagens”, “praias urbanas” e “rios”.
O Estado mais citado pelo levantamento é a Bahia
, com 11 cidades incríveis; Minas vem em segundo lugar com 10 e é seguido por São Paulo, com nove. Rio de Janeiro está em quarto, com oito, a seguir vêm Goiás (7) e Santa Catarina (6).
“A seleção contempla diferentes estilos de viagens e viajantes e leva em consideração a beleza cênica dos lugares, suas riquezas históricas e de biodiversidade e também o grau de dificuldade de acesso —mesclando opções que podem ser alcançadas em viagens curtas de carro a partir das capitais e outras que demandam mais planejamento”, justifica a Folha.