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Leonel Ximenes

“100 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer”: ES só tem um

Levantamento de um dos maiores jornais do país ignora, por exemplo, o Convento da Penha, referência turística do Estado

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 13:33

Públicado em 

13 jul 2023 às 13:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Água, plantas e animais: riquezas naturais do Corredor Ecológico entre o Parque de Pedra Azul ao Parque de Forno Grande
Corredor ecológico em Pedra Azul  Crédito: Leonardo Merçon
A Folha de S. Paulo publicou a relação dos 100 lugares mais incríveis no Brasil que, no entender do jornal paulista, devem ser conhecidos antes de morrer. Na lista, o Espírito Santo é citado apenas uma vez - a cidade de Domingos Martins.
Se serve de consolo, o Estado capixaba é lembrado pela “metade” pelo jornal, que cita o ES ao lado de Minas Gerais no compartilhamento do Pico da Bandeira, “um dos mais altos do Brasil e a principal atração do Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os dois Estados”.
Sobre Domingos Martins, a Folha ilustra a matéria com uma foto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, e sobre a cidade diz que “recebeu imigrantes alemães e italianos”.

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Mas o destaque mesmo fica reservado para Pedra Azul, chamada de cartão-postal e descrita como “uma rocha de quase 800m de altura que muda de cor de acordo com a incidência da luz solar”.
O periódico não esquece o principal evento desta época do ano na região: “Neste ano, de 14 a 23 de julho, será realizada mais uma edição do seu Festival de Inverno, com apresentações gratuitas de música erudita e popular nas ruas”.
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação prefeitura de Alto Caparaó
Lugares de grande apelo turístico como Guarapari, o Convento da Penha, Itaúnas, Santa Teresa e a Praia da Costa são ignorados no levantamento.

OS ESTADOS COM OS 100 LUGARES MAIS INCRÍVEIS

Para a escolha dos 100 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer, a Folha de S. Paulo considerou os itens “cachoeiras”, “cânions e picos”, “cidades históricas”, “festas populares”, “para curtir o frio”, “parques estaduais”, “parques nacionais”, “praias selvagens”, “praias urbanas” e “rios”.
O Estado mais citado pelo levantamento é a Bahia, com 11 cidades incríveis; Minas vem em segundo lugar com 10 e é seguido por São Paulo, com nove. Rio de Janeiro está em quarto, com oito, a seguir vêm Goiás (7) e Santa Catarina (6).
Pedra Azul Summit
Paisagem clássica de Pedra Azul, atração cidade pelo jornal paulista  Crédito: Fernando Madeira
“A seleção contempla diferentes estilos de viagens e viajantes e leva em consideração a beleza cênica dos lugares, suas riquezas históricas e de biodiversidade e também o grau de dificuldade de acesso —mesclando opções que podem ser alcançadas em viagens curtas de carro a partir das capitais e outras que demandam mais planejamento”, justifica a Folha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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