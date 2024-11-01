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Leonel Ximenes

Milhares de mudas de café e complexo industrial vão a leilão no ES

Área industrial com galpões foi avaliada em R$ 42 milhões, mas tem lance inicial pela metade do preço: R$ 21 milhões

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:00

Públicado em 

01 nov 2024 às 12:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Complexo industrial em Cachoeiro de Itapemirim é o bem mais valioso do leilão
Complexo industrial em Cachoeiro de Itapemirim é o bem mais valioso do leilão Crédito: Divulgação
Um complexo Industrial em Cachoeiro de Itapemirim avaliado em R$ 42 milhões, mas com lance inicial de R$ 21 milhões, é a grande atração do leilão eletrônico que a Justiça Federal no Espírito Santo vai promover no próximo dia 12. Até mudas de café conilon serão vendidas no pregão.
A leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko informa que o leilão contará com mais de 60 lotes, abrangendo imóveis comerciais, industriais, urbanos e rurais em várias cidades do Espírito Santo, como Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Colatina e Nova Venécia, além de propriedades em Campos dos Goytacazes, RJ.
Mudas de café conilon também estão no leilão
Mudas de café conilon também estão no leilão Crédito: Divulgação
O leilão irá vender também carros, caminhonetes, motocicletas, caminhões, tratores, máquinas e produtos agrícolas, com condições especiais: 50% de desconto, entrada de 25% do valor arrematado e parcelamento facilitado em até 30 vezes e 8 mil mudas de café conilon.
Na sequência, no dia 19 de novembro, às 11h, será realizado o leilão da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que também ocorrerá no formato eletrônico. Este leilão inclui salas comerciais e veículos no estado vizinho.
Um dos caminhões que estarão disponíveis para arremata no leilão da Justiça Federal no ES
Um dos caminhões que estarão disponíveis para arremata no leilão da Justiça Federal no ES Crédito: Divulgação
A listagem completa, editais e fotos dos lotes estão disponíveis em www.hdleiloes.com.br, onde é possível também realizar o cadastro até 24 horas antes do certame. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-707-9272.

PRINCIPAIS OFERTAS DO LEILÃO

  1. Complexo Industrial em Cachoeiro de Itapemirim: avaliado em R$ 42 milhões, com lance inicial de R$ 21 milhões. Em terreno de 49.056 m² com galpões amplos e escritórios;
  2. Terreno de 420 m² na Enseada do Suá, em Vitória, avaliado em R$ 2.070.000,00, com lance inicial de R$ 1.035.000,00;
  3. Galpão industrial de 1.720,05 m² na Glória, em Vila Velha, com lance inicial de R$ 2.622.500,00;
  4. Terreno em Cachoeiro de Itapemirim: área de 24.000 m² em frente à Rodovia ES-482, avaliada em R$ 2,8 milhões e disponível a partir de R$ 1,4 milhões;
  5. Sítio em Colatina de 10 hectares, avaliado em R$ 6 milhões, com lance inicial de R$ 4,5 milhões;
  6. Outros imóveis: edificação comercial em São Mateus e propriedades em Guarapari, Vila Velha, Piúma, Viana e Conceição da Barra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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