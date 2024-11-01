Milhares de mudas de café e complexo industrial vão a leilão no ES

Um complexo Industrial em Cachoeiro de Itapemirim
avaliado em R$ 42 milhões, mas com lance inicial de R$ 21 milhões, é a grande atração do leilão eletrônico que a Justiça Federal no Espírito Santo vai promover no próximo dia 12. Até mudas de café conilon serão vendidas no pregão.
A leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko informa que o leilão contará com mais de 60 lotes, abrangendo imóveis comerciais, industriais, urbanos e rurais em várias cidades do Espírito Santo, como Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Colatina e Nova Venécia, além de propriedades em Campos dos Goytacazes, RJ.
O leilão irá vender também carros, caminhonetes, motocicletas, caminhões, tratores, máquinas e produtos agrícolas, com condições especiais: 50% de desconto, entrada de 25% do valor arrematado e parcelamento facilitado em até 30 vezes e 8 mil mudas de café conilon
.
Na sequência, no dia 19 de novembro, às 11h, será realizado o leilão da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que também ocorrerá no formato eletrônico. Este leilão inclui salas comerciais e veículos no estado vizinho.
A listagem completa, editais e fotos dos lotes estão disponíveis em www.hdleiloes.com.br
, onde é possível também realizar o cadastro até 24 horas antes do certame. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-707-9272.