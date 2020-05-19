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Leonel Ximenes

Mesmo com pandemia, Estado gasta R$ 831 mil com jetons em 45 dias

Quem mais recebeu essa remuneração extra foi o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira (PCdoB), que embolsou quase R$ 10 mil

Públicado em 

19 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Givaldo Vieira, diretor geral do Detran, alerta sobre a importância da tolerância zero.
Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, o campeão de jetons no governo do Estado Crédito: Ademir Ribeiro
O Estado gastou R$ 831.234,03 com o pagamento de jetons no auge da pandemia do novo coronavírus. O órgão que mais desembolsou com esta remuneração extra foi o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES), com R$ 347.857,86 pagos aos conselheiros. Em seguida vem a Secretaria da Fazenda (Sefaz), com R$ 101.091,35, e a seguir a Junta Comercial, que destinou R$ 101.091,35 aos seus servidores.
O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, foi o que mais recebeu ao longo deste período. Foram R$ 9.998,04 destinados ao político filiado ao PCdoB. O período da pesquisa no Portal da Transparência vai do dia 1º de abril até o último domingo, ou seja, está compreendido o tempo em que as medidas de restrição social foram adotadas pelo governo do Estado. Foi desconsiderado o mês de março, pelo fato de haver pagamentos referentes a fevereiro e do início da primeira quinzena do próprio março.

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Os jetons são uma remuneração extra recebida por servidores públicos em razão da participação como representantes da União em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pela União, ou seja, estatais.
Ao longo do ano passado, o governo do Estado gastou o total de R$ 7.064.134,70 com os jetons na administração pública.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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