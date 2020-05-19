Mesmo com pandemia, Estado gasta R$ 831 mil com jetons em 45 dias

O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira
, foi o que mais recebeu ao longo deste período. Foram R$ 9.998,04 destinados ao político filiado ao PCdoB. O período da pesquisa no Portal da Transparência vai do dia 1º de abril até o último domingo, ou seja, está compreendido o tempo em que as medidas de restrição social foram adotadas pelo governo do Estado. Foi desconsiderado o mês de março, pelo fato de haver pagamentos referentes a fevereiro e do início da primeira quinzena do próprio março.
Os jetons são uma remuneração extra recebida por servidores públicos
em razão da participação como representantes da União em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pela União, ou seja, estatais.
Ao longo do ano passado, o governo do Estado gastou o total de R$ 7.064.134,70 com os jetons na administração pública.