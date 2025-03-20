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Leonel Ximenes

Marca de luxo envolvida em polêmica nas redes sociais chega ao ES

Grife, que está há 35 anos no mercado, conta com lojas sofisticadas em diversas cidades brasileiras

Publicado em 20 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

20 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gazebo da marca Tânia Bulhões no segundo piso do Shopping Vitória
Gazebo da marca Tânia Bulhões no segundo piso do Shopping Vitória Crédito: Arthur Louzada
A marca de luxo Tânia Bulhões, envolvida em um grande polêmica no começo deste ano nas redes sociais, chegou ao Espírito Santo. O espaço, um gazebo, está localizado no segundo piso do Shopping Vitória, em frente à Riachuelo.
O pequeno ponto comercial no corredor do shopping é dedicado exclusivamente a linhas de perfumaria pessoal e para casa, além de produtos para cuidados com a pele e o corpo. O segmento de porcelanas, alvo de críticas de internautas, não está presente nessa unidade.
A polêmica em relação às famosas porcelanas produzidas pela marca de luxo começou com um vídeo feito no TikTok por uma influenciadora brasileira, em um restaurante na Tailândia.
No vídeo exibido nas redes sociais, a influenciadora mostrou uma xícara idêntica à da marca brasileira que foi utilizada para servir cafés a R$ 5 no país asiático. O mesmo objeto, porém, era vendido por R$ 210 no site da marca símbolo de sofisticação.
Após a controvérsia, Tânia Bulhões, que está há 35 anos no mercado de luxo em várias cidades do Brasil, anunciou que iria deixar de produzir quatro coleções de porcelanas. Nas suas redes sociais, a marca pediu desculpas aos consumidores pela polêmica e afirmou que os produtos são “frequentemente copiados”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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