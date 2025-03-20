Marca de luxo envolvida em polêmica nas redes sociais chega ao ES

A marca de luxo Tânia Bulhões, envolvida em um grande polêmica no começo deste ano nas redes sociais, chegou ao Espírito Santo. O espaço, um gazebo, está localizado no segundo piso do Shopping Vitória
, em frente à Riachuelo.
O pequeno ponto comercial no corredor do shopping é dedicado exclusivamente a linhas de perfumaria pessoal e para casa, além de produtos para cuidados com a pele e o corpo. O segmento de porcelanas, alvo de críticas de internautas, não está presente nessa unidade.
A polêmica em relação às famosas porcelanas produzidas pela marca de luxo começou com um vídeo feito no TikTok por uma influenciadora brasileira, em um restaurante na Tailândia.
No vídeo exibido nas redes sociais, a influenciadora mostrou uma xícara idêntica à da marca brasileira que foi utilizada para servir cafés a R$ 5 no país asiático. O mesmo objeto, porém, era vendido por R$ 210 no site da marca símbolo de sofisticação.
Após a controvérsia, Tânia Bulhões, que está há 35 anos no mercado de luxo em várias cidades do Brasil, anunciou que iria deixar de produzir quatro coleções de porcelanas. Nas suas redes sociais
, a marca pediu desculpas aos consumidores pela polêmica e afirmou que os produtos são “frequentemente copiados”.