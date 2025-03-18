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Leonel Ximenes

Empresa capixaba patrocina piloto brasileiro estreante na F1

É a primeira parceria que o banco digital fundado em Vitória, em 2012, faz no automobilismo

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:02

Públicado em 

18 mar 2025 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa
Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa Crédito: Sauber/Divulgação
PicPay, banco digital fundado em Vitória em 2012, vai patrocinar a equipe Stake F1 Team Kick Sauber, estreando na Fórmula 1. A escuderia suíça abriga o único brasileiro a participar da competição atualmente, Gabriel Bortoleto. Essa é a primeira parceria que a marca faz no esporte automobilístico.
O patrocínio abrange as 24 corridas do campeonato, em 21 países, que conta com uma audiência global de 750 milhões de espectadores.
“A parceria com a Stake F1 Team KICK Sauber abre as portas para a Fórmula 1, um dos esportes que mais crescem no mundo, com milhões de fãs apaixonados por inovação, agilidade e tecnologia”, diz Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

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Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa. Com apenas 20 anos, o piloto foi campeão da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, em 2023, e da Fórmula 2, também como estreante, um feito raro na categoria, em 2024.
Carro da Sauber, equipe patrocinada pelo PicPay
Carro da Sauber, equipe patrocinada pelo PicPay Crédito: Picpay/Divulgação
Natural de Osasco (SP), ele começou sua carreira no kart e rapidamente se destacou em competições internacionais. Na Sauber, tem como companheiro de equipe o alemão Nico Hulkenberg, nome conhecido do esporte.
O patrocínio do PicPay na F1 inclui a logomarca no bico do carro, no halo de proteção do piloto e na asa lateral do bico.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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