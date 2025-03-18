Empresa capixaba patrocina piloto brasileiro estreante na F1

Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa Crédito: Sauber/Divulgação

PicPay , banco digital fundado em Vitória em 2012, vai patrocinar a equipe Stake F1 Team Kick Sauber, estreando na Fórmula 1. A escuderia suíça abriga o único brasileiro a participar da competição atualmente, Gabriel Bortoleto. Essa é a primeira parceria que a marca faz no esporte automobilístico.

O patrocínio abrange as 24 corridas do campeonato, em 21 países, que conta com uma audiência global de 750 milhões de espectadores.

“A parceria com a Stake F1 Team KICK Sauber abre as portas para a Fórmula 1, um dos esportes que mais crescem no mundo, com milhões de fãs apaixonados por inovação, agilidade e tecnologia”, diz Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa. Com apenas 20 anos, o piloto foi campeão da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, em 2023, e da Fórmula 2, também como estreante, um feito raro na categoria, em 2024.

Carro da Sauber, equipe patrocinada pelo PicPay Crédito: Picpay/Divulgação

Natural de Osasco (SP), ele começou sua carreira no kart e rapidamente se destacou em competições internacionais. Na Sauber, tem como companheiro de equipe o alemão Nico Hulkenberg, nome conhecido do esporte.