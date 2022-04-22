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Leonel Ximenes

Maioria dos estudantes da rede estadual do ES são pardos

Segundo dados da Sedu, 18,21% dos alunos são beneficiários  do Bolsa-Família

Públicado em 

22 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma radiografia das matrículas na rede pública estadual demonstra o perfil dos alunos no Espírito Santo. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), os estudantes são, em maioria, pardos e estão em maior quantidade no ensino médio.
De acordo com o painel, há, atualmente, 229.383 matrículas ativas. Dessas matrículas, 140.190 são de pessoas pardas; 58.540, de brancos; 15.804, de pretos; 13.903 não declararam; 516 dizem ser amarelos; e outros 430 são indígenas.
Quanto às matrículas por modalidade, destacam-se as de ensino médio (86.755), ensino fundamental de anos finais (72.451) e ensino médio integrado (20.250).

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Demonstra-se ainda a necessidade de apoio aos estudantes. Ao todo, 41.771 são beneficiários do Bolsa-Família. Isso quer dizer que 18,21% destes alunos recebem esse tipo de auxílio.
Outro fator importante é o universo de pessoas com deficiência. São 12.342 que declararam ter alguma deficiência, fator importante para ser verificado pelas escolas, para que haja inclusão dos alunos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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