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Leonel Ximenes

Maior evento de vinho do ES homenageia jornalista morto aos 59 anos

Ricardo Castilho dedicou sua vida a celebrar a culinária e a enologia, levando sabor e conhecimento por todo o país

Públicado em 

21 jun 2024 às 14:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Castilho era integrante das confrarias de vinhos mais importantes de Portugal e França
Castilho era integrante das confrarias de vinhos mais importantes de Portugal e França Crédito: Instagram
A ExpoVinhos, feira internacional do Vinho de Vitória, vai batizar seu auditório de cursos e palestras com o nome de Ricardo Castilho, fundador da revista Prazeres da Mesa e que morreu nesta terça-feira (18), aos 59 anos de idade, vítima de ataque cardíaco, em São Paulo.
Castilho, que classificou a ExpoVinhos Vitória como "a mais charmosa feira de vinho do Brasil", era um jornalista gastronômico de longa experiência e reconhecido em todo o país.
Além da revista, o jornalista que vinha regularmente ao ES manteve projetos paralelos que movimentam em diversas cidades a gastronomia local, como a plataforma Mundo Mesa, que é um núcleo de inteligência em gastronomia.
Era membro também das confrarias de vinhos mais importantes de Portugal e França. Ele dedicou sua vida a celebrar a culinária e a enologia, levando sabor e conhecimento por todo o Brasil.
A 14ª edição da ExpoVinhos Vitória está confirmada para os dias 3 e 4 de julho no Clube Álvares Cabral, na Capital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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