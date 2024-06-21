Maior evento de vinho do ES homenageia jornalista morto aos 59 anos

A ExpoVinhos, feira internacional do Vinho de Vitória
, vai batizar seu auditório de cursos e palestras com o nome de Ricardo Castilho, fundador da revista Prazeres da Mesa e que morreu nesta terça-feira (18), aos 59 anos de idade, vítima de ataque cardíaco, em São Paulo.
Castilho, que classificou a ExpoVinhos Vitória como "a mais charmosa feira de vinho do Brasil", era um jornalista gastronômico de longa experiência e reconhecido em todo o país.
Além da revista, o jornalista que vinha regularmente ao ES manteve projetos paralelos que movimentam em diversas cidades a gastronomia local, como a plataforma Mundo Mesa, que é um núcleo de inteligência em gastronomia
.
Era membro também das confrarias de vinhos mais importantes de Portugal e França. Ele dedicou sua vida a celebrar a culinária e a enologia, levando sabor e conhecimento por todo o Brasil.
A 14ª edição da ExpoVinhos Vitória está confirmada para os dias 3 e 4 de julho no Clube Álvares Cabral, na Capital.