Maior evento de comunicação política da América Latina chega ao ES

O Compol (Congresso de Comunicação Política e Institucional), maior evento de comunicação política da América Latina, será realizado pela primeira vez no Espírito Santo, nos dias 16 e 17 de outubro, em Vitória.



Serão mais de 15 palestras e painéis com profissionais renomados do Estado e do Brasil, com o intuito de debater e atualizar os rumos do mercado comunicacional. O encontro ocorrerá no Four Towers Eventos, dentro do Suítes Comfort Hotel, na Praia do Canto.

A expectativa da organização é a de receber cerca de 350 participantes, interessados em aprofundar-se em temas como consultoria política, produção de conteúdo, pesquisas eleitorais, web marketing, redes sociais, inteligência artificial, mobilização e diversos outros temas imprescindíveis para o comunicador destes tempos.

Entre os palestrantes, estarão especialistas em formular campanhas eleitorais no Brasil e em outros países: Guto Araújo, que fez campanha presidencial na República Dominicana; Gil Castilho (campanha em Angola); Juarez Guedes (para governador da Paraíba); Rodrigo Mendes (para governador de Mato Grosso do Sul); e Bruno Oliveira (para governador do Rio Grande do Norte);

Os ingressos já estão à venda na plataforma Blueticket: https://www.blueticket.com.br/evento/38607

