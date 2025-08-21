Leonel Ximenes
Acesso a uma das principais rampas de voos livre do ES é pavimentado

Obra na estrada de 3,7 quilômetros deve ficar pronta em até 180 dias

Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 17h50


